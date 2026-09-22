Detención ciudadana en Reñaca: peligroso "lanza" fue retenido y luego entregado a Carabineros tras cometer un robo

Una detención ciudadana se registró durante la mañana de este martes en el sector de Borgoño con Balmaceda, en Reñaca, luego de que un individuo fuera sorprendido presuntamente cometiendo un robo mediante la modalidad conocida como “lanzazo”.

El sujeto habría sido descubierto mientras realizaba el ilícito, tras lo cual personas que se encontraban en el lugar procedieron a retenerlo.

Posteriormente, el individuo fue entregado a personal de Carabineros que llegó hasta el sector, adoptando el procedimiento correspondiente ante la situación.

Las circunstancias en que se habría producido el robo en la localidad costera de Viña del mar, así como los antecedentes relacionados con la detención del sujeto, deberán ser establecidos durante la investigación respectiva.

PURANOTICIA