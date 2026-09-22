Incendio afectó a casa de material ligero y amenazó con propagarse a otras en Valparaíso

Un incendio estructural afectó durante la mañana de este martes 22 de septiembre a una vivienda de material ligero ubicada en la intersección de avenida Baquedano con avenida Francia, en la comuna de Valparaíso.

La Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó hasta el lugar a las unidades 143, 101 y 111 para combatir la emergencia.

Desde el sitio del incendio se reportó alto peligro de propagación hacia viviendas ubicadas en las inmediaciones, situación que fue controlada rápidamente.

De igual forma, se indicó que al interior de la vivienda habían dos mujeres adultas, quienes no resultaron con lesiones producto del siniestro.

No obstante, sí se solicitó la presencia de personal del SAMU para atender a otra mujer que presentaba quemaduras en uno de sus brazos.

La emergencia pudo ser controlada y luego se trabajó en la remoción de los puntos calientes para evitar un rebrote del fuego en este sector porteño.

PURANOTICIA