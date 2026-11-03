Viña del Mar inicia nueva etapa de obras en calle Von Schroeders: tránsito será desviado hasta marzo de 2027

A partir de este jueves 5 de noviembre, el Municipio de Viña del Mar inicia la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de calle Von Schroeders, la que abarca el tramo comprendido entre Av. La Marina y Viana, por lo que se han adoptado desvíos de tránsito, especialmente a la locomoción colectiva, para facilitar el desarrollo de las obras.

La iniciativa implica una inversión de $821 millones del Gobierno Regional y busca aumentar la seguridad y accesibilidad para peatones y residentes, para lo cual se considera la reposición de la calzada para 375,3 metros lineales, 1.284,7 m2 de vereda con 1.920 m2 de baldosas y 516,7 m2 de acceso peatonal.

La primera etapa, entre Álvarez y Agua Santa, ya está finalizada y sólo implicó la intervención de las aceras.

Para la ejecución de este segundo tramo, obras que se extenderán hasta marzo del 2027, se determinaron desvíos de tránsito y el cierre de calle Von Schroeders, entre La Marina y calle Valparaíso.

Es así que los vehículos particulares que transitan por la calzada oriente del puente Casino deberán virar hacia Ecuador. Y quienes transiten por Arlegui serán desviados por pasaje Nieto.

En tanto, la calle Valparaíso, entre Von Schroeders y Ecuador quedará con circulación contraria a la actual, es decir de oriente a poniente.

El transporte público (tanto buses como colectivos) verán alterados sus recorridos. Los que circulan hacia Valparaíso, Recreo y Agua Santa, deberán transitar por Viana con el siguiente recorrido: Plaza Vergara, Sucre, Viana y destino habitual.

Para ello están habilitados los paraderos de buses en Ripley, paseo Cousiño, Villanelo (altura supermercado Santa Isabel) y al llegar a Von Schroeders.

Todas las medidas fueron sociabilizadas con vecinos, locatarios y los desvíos se informaron oportunamente a las empresas de transporte.

PURANOTICIA