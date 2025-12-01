Viña del Mar inicia licitación para nuevo Cesfam de Santa Julia por más de $125 millones

La Corporación Municipal de Viña del Mar, junto al Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ) y el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, llevaron a cabo una jornada informativa para presentar a la comunidad los alcances del futuro Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Santa Julia, cuya licitación de diseño, ingeniería y especialidades ya está publicada, por un monto de más de $125 millones.

El futuro Cesfam reemplazará al actual Cecosf y se integrará a la red de salud local con un modelo de atención centrado en la familia y el territorio, en la promoción, prevención, tratamientos ambulatorios, rehabilitación y cuidados domiciliarios.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “esta es una prueba de que, cuando trabajamos en conjunto, podemos concretar importantes avances y así estamos logrando brindar una mejor atención de salud a miles de vecinos de Viña del Mar”.

La jefa comunal destacó que “es un gran logro haber iniciado la licitación de diseño para el nuevo Cesfam de Santa Julia, que será un recinto moderno y con excelente equipamiento”, agregando que “hemos concretado cuatro nuevos centros de salud para que la comunidad tenga cubierta una de sus grandes prioridades: la salud”.

Ripamonti señaló que “las familias de nuestra ciudad nos lo expresan constantemente, y por eso realizar mejoras relevantes y construir nuevos centros ha sido un pilar de nuestra gestión y planificación estratégica. Por eso agradezco la labor conjunta con el gobernador Mundaca y la Dirección del Servicio de Salud, cuyo compromiso ha sido fundamental para avanzar en este proyecto”.

INFRAESTRUCTURA

El futuro Cesfam se proyecta como una edificación de hormigón armado, con estacionamientos, áreas verdes y recintos técnicos, incorporando espacios clínicos y comunitarios.

Se trata de una iniciativa largamente anhelada, que permitirá contar con un dispositivo de mayor capacidad, estándar y resolutividad en el sector que representa un paso decisivo para mejorar la infraestructura de salud en Santa Julia y avanzar hacia una atención primaria más cercana, humana y de calidad, en coordinación con el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota como unidad técnica del proceso.

El diseño incluye: boxes clínicos multipropósito, box de psicología y oficina de salud mental, box ginecológico y sala de ultrasonografía, box dental equipado con rayos X, salas de toma de muestras generales y respiratorias, sala de rehabilitación y vacunatorio, sala de estimulación temprana, boxes IRA y ERA, sala de procedimientos y box de podología, box de urgencia y reanimación, además de sala de electrocardiograma, botiquín, PACAM y otros recintos de apoyo.

Esta configuración permitirá desarrollar programas de salud mental, salud de la mujer, salud oral, control de enfermedades crónicas, atención infantil y de personas mayores, entre otros.

