Viña del Mar inaugura su primer Ecomercado Solidario: entregan productos de primera necesidad a familias vulnerables

Oficialmente se puso en marcha el EcoMercado Solidario de Viña del Mar, un banco de alimentos ejecutado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y la Municipalidad de Viña del Mar, que entregan semanal y gratuitamente, entre 4 y 9 kilos de alimento y productos de primera necesidad a familias vulnerables de la comuna.

En la región de Valparaíso ya son tres los EcoMercados que se encuentran en funcionamiento, en las comunas de San Felipe, Valparaíso y ahora Viña del Mar, que ya ha entregado cerca de 200 kilos de productos de primera necesidad a 35 familias priorizadas por la casa edilicia.

En la ceremonia de inauguración, el director de Fosis, Nicolás Navarrete, sostuvo que "un EcoMercado en pleno funcionamiento debiese recoger algo cercano a 2.000 kg de alimentos y beneficiar a cerca de 350 familias. Pero por supuesto, queremos llegar a más personas, y para esonecesitamos más donantes”.

Por su parte, la directora de Dideco del Municipio de Viña, Camila Estay, destacó que "acá estamos en el corazón de Forestal para que las familias que necesiten puedan acceder a esta ayuda que, si bien, no soluciona todo el problema, claramente es una ayuda muy significativa y va en aporte directo a las familias que lo necesitan, las familias más vulnerables”.

Los EcoMercados Solidarios de FOSIS comenzaron a operar hace dos años, y al día de hoy, se encuentran en 20 comunas del país, consolidándose como una iniciativa que promueve el acceso a productos básicos a bajo costo y fomenta la solidaridad comunitaria. A medida que ha avanzado el proyecto, se han presentado nuevas propuestas, y sumado nuevos socios estratégicos.

Así, se ha podido trabajar con casas de estudio, empresas privadas y otros servicios públicos, que han querido aportar, no solo con la entrega de alimentos, sino que también con capacitaciones para las personas beneficiadas por el programa y grupos de voluntariado, organizados principalmente por el Injuv a nivel nacional.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza, señaló que “tal como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric, en poder llegar con acciones que tengan un sentido real para las personas, hay encuentros,solidaridad y voluntades que se ponen al servicio de estos procesos”.

