Viña del Mar inaugura el SAR de Miraflores, el más moderno de la región: fortalecerá la atención primaria de más de 100 mil habitantes

Con una inversión que supera los $5 mil millones, este miércoles 19 de agosto fue inaugurado el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Miraflores, el primero de estas características en Viña del Mar y uno de los proyectos de salud más relevantes desarrollados en la comuna durante los últimos años.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a autoridades regionales, del Servicio de Salud y representantes de la comunidad de Miraflores.

El nuevo recinto beneficiará a más de 100 mil habitantes y tendrá una capacidad estimada de 65 mil atenciones anuales. El proyecto fue financiado con recursos sectoriales del Ministerio de Salud y ejecutado por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), para posteriormente ser entregado al municipio para su operación y administración como parte de la red de atención primaria comunal.

Durante la inauguración, la ministra Chomali destacó que "este SAR refleja, exactamente, lo que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Salud, que tiene que ver con mejorar la resolutividad en el territorio y que las personas no se tengan que trasladar a los hospitales para resolver sus problemas de salud".

De igual forma, indicó que "esta construcción y sus equipos, que es lo más importante, vienen a dar una solución muy sentida a esta comunidad. Esto es lo que queremos para la atención primaria, una atención primaria resolutiva, una atención primaria en territorio y que descongestione nuestros hospitales”.

El SAR dispone de un área de atención y categorización, con boxes de acogida, categorización y atención médica destinados a determinar la gravedad de cada paciente al momento de su ingreso. Asimismo, el establecimiento cuenta con salas de procedimientos y reanimación para atender emergencias críticas.

Entre sus principales prestaciones se encuentra una sala de Rayos X Osteopulmonar, que permitirá realizar exámenes de imagenología en el mismo recinto de salud viñamarino, evitando traslados y agilizando los procesos diagnósticos.

A ello se suman salas de observación y tratamiento respiratorio para el monitoreo temporal de pacientes y la administración de terapias respiratorias, además de un laboratorio y farmacia propios, inéditos en un recinto de salud de este tipo.

El recinto también contempla áreas de apoyo clínico y dependencias destinadas al descanso y resguardo de los equipos de salud que cumplen funciones por turnos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti comentó que "todos tenemos una serie de problemas en nuestra vida, una serie de problemas que nos quitan el sueño, pero cuando existe un problema de salud de nuestra familia, solo hay un único problema que resolver y eso es lo que viene a resolver el SAR de Miraflores, junto al resto de los seis centros de salud que vamos a construir en Viña del Mar".

Esta inauguración convierte al primer SAR de Miraflores en el centro de salud municipal más moderno de la región, beneficiando a 100 mil personas y resolviendo de manera oportuna, expedita y resolutiva los problemas de salud de la comunidad.



Además, vale recordar que lo anterior fue posible luego que el Municipio de Viña del Mar, junto a Carabineros, lograran desalojar la toma ilegal de terreno denominada «Marichiweu» que existía en este punto de la parte alta de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA