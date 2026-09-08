Floricultores de Longotoma recibirán $15 millones para reconstruir invernaderos dañados por los temporales en La Ligua

Los daños provocados por los temporales de julio todavía mantienen a numerosos floricultores de Longotoma con dificultades para retomar sus actividades productivas. Ante este escenario, la Municipalidad de La Ligua entregará $15 millones en materiales destinados a reparar los invernaderos que resultaron afectados por las lluvias.

El apoyo estará dirigido específicamente a aquellos productores que no recibieron beneficios a través de la ficha FIBE, de manera de llegar a familias que quedaron fuera de las ayudas canalizadas mediante ese instrumento.

El alcalde Patricio Pallares comentó que "desde el primer momento de los temporales hemos estado en contacto con la señora Eliana, trabajando de la mano para ver las diferentes problemáticas. Hemos estado preocupados de las APR, de su comunidad y ahí hemos llegado con maquinaria. También apoyando a las familias más vulnerables, apoyados por el Concejo Municipal, que también es importante decirlo. El Concejo ha estado en pleno apoyando estas iniciativas. Ahora el aporte en materiales para los floricultores que tienen sus naves dañadas. Perdieron su trabajo y lo han pasado bastante mal. No los hemos dejado solos, los estamos apoyando".

Los productores de flores de Longotoma han debido enfrentar las consecuencias de los daños provocados por las lluvias en sus estructuras de cultivo, lo que ha dificultado la continuidad de una actividad que constituye su fuente de trabajo.

Eliana Fernández Maturana, presidenta de la Agrupación de Floricultores de Longotoma, explicó que "hemos estado un poco ansiosos porque en realidad ya ha pasado un tiempo desde la última lluvia grande que causó harto estrago. La gente está preocupada, sabemos que va a llegar ayuda, pero al final la ayuda no se ha concretado. Entonces estamos gestionando con el Municipio un pequeño aporte, una pequeña subvención, que nos permita comprar un poquito de materiales y poder reparar nuestros invernaderos. Así que contenta".

El aporte municipal permitirá, de acuerdo con lo informado, adquirir materiales para que los floricultores puedan levantar nuevamente sus invernaderos y reactivar la producción y comercialización de sus flores.

La Agencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Ligua será la encargada de canalizar el apoyo y determinar a los beneficiarios, considerando la situación de cada uno de los productores afectados.

Hernán Romero Gómez, encargado de la Agencia de Desarrollo Económico del municipio, indicó que "hoy día el Municipio va a entregar cerca de 15 millones de pesos en ayuda a la gente que no tuvo beneficio a través de la ficha FIBE. Con esta ficha socioeconómica que llenó la agencia de desarrollo económico, se va a poder detectar quienes fueron los beneficiados".

De esta manera, el Municipio de La Ligua realizará una revisión caso a caso desde el punto de vista social para canalizar los recursos hacia quienes no fueron considerados en los beneficios entregados mediante la ficha FIBE. La medida apunta a que los floricultores afectados puedan recuperar parte de la infraestructura perdida durante los temporales y retomar progresivamente su actividad productiva.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA