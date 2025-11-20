Viña del Mar exige más Carabineros para enfrentar temporada de verano y propone instalar tenencia temporal en borde costero

Con el objetivo de reforzar la seguridad durante el verano, el Municipio de Viña del Mar y el Ministerio de Seguridad Pública implementarán una nueva estrategia con un plan piloto enfocado en polos turísticos, para el cual la alcaldesa Macarena Ripamonti solicitó al Gobierno contar con una tenencia temporal de Carabineros.

La primera autoridad comunal solicitó un esfuerzo real, mediante un oficio dirigido al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, donde indicó la necesidad de disponer una dotación policial extraordinaria para la ciudad en el período estival 2025-2026, dado el aumento de la población, superando los 1,5 millones de visitantes.

“La evidencia demuestra que una dotación policial reforzada, visible y planificada, en conjunto con el Municipio, mejora el control delictual y la percepción de seguridad, elementos esenciales para el desarrollo turístico y comercial”, sostuvo la máxima autoridad comunal.

Por ello, y reconociendo la excelente colaboración con dicho organismo tras las Fiestas Patrias, Ripamonti expuso la necesidad de establecer, en conjunto, “el inicio de una nueva línea de trabajo para la próxima temporada estival, entendiendo que la seguridad de la ciudad no solo protege a sus habitantes, sino que también a la imagen y a la estabilidad del principal destino turístico del país”.

Por todo ello, solicitó al ministro Cordero “disponer una dotación policial extraordinaria para el período estival 2025-2026, que supere en número, cobertura territorial y capacidad operativa a la asignada durante el año 2025, garantizando su eficiencia mediante un mando local establecido en la nueva Tenencia Temporal”.

De esa forma, explicó la jefa comunal, se busca replicar la exitosa experiencia del Sporting Club durante las Fiestas Patrias 2025, “consolidándola como el punto de partida de una nueva política nacional de seguridad pública estival para territorios turísticos estratégicos del país”.

PLAN MUNICIPAL INTEGRAL

En el documento enviado al ministro Cordero, la Alcaldesa de Viña del Mar detalla las acciones del plan integral de preparación que el Municipio está ejecutando para la temporada estival 2025-2026, con el objetivo de destinar su máxima capacidad para el fortalecimiento de la seguridad y la fiscalización.

El plan incluye el aumento de la dotación de inspectores municipales y reestructuración de turnos, para asegurar cobertura continua 24/7, fortalecimiento operativo con más vehículos, motocicletas, sistemas de televigilancia, telecomunicaciones y sobrevuelo de drones, habilitación de bases operativas en el borde costero, convenios de cooperación en seguridad con comunas vecinas, mejoras situacionales en luminarias, áreas verdes y espacios públicos, entre otras medidas.

La jefa comunal indicó que las medidas “son complementarias dentro de una estrategia conjunta de seguridad pública, en la que Viña del Mar asume plenamente su rol como actor activo y corresponsable”.

Finalmente, la alcaldesa Ripamonti propuso al Ministro de Seguridad Pública iniciar de manera conjunta el primer caso piloto en Viña del Mar, a partir del funcionamiento de la tenencia temporal en el borde costero.

"Este dispositivo no sólo respondería a la contingencia, sino que establecería una estructura de mando, control y coordinación permanente, capaz de articular el despliegue de Carabineros, asegurando una presencia policial continua, visible y articulada con los equipos municipales de Seguridad Pública, Delegación Presidencial, Armada, PDI y otros servicios de fiscalización del Estado”, agregó la autoridad comunal.

Para la exitosa implementación de esta nueva política, el Municipio se compromete en establecer un plan operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, que complemente patrullajes, controles y fiscalizaciones en el borde costero, centro urbano, y sectores turísticos, bajo un esquema de coordinación, evaluación y seguimiento continuo para monitorear la evolución delictual, ajustar estrategia y elaborar balances y resultados.

“Viña del Mar, por su magnitud, simbolismo e impacto nacional en turismo y economía, constituye un escenario idóneo para iniciar un plan piloto que, año a año, pueda perfeccionarse y consolidar un modelo de gestión policial eficiente, sostenible y replicable en otras comunas del país”, puntualizó la alcaldesa Ripamonti.

