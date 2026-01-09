Continúa el escándalo en Valparaíso: edil acusa irregularidades y motivaciones políticas de la alcaldesa Nieto tras suspensión del Concejo

Un verdadero escándalo generó la suspensión de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso, luego que cinco ediles no se encontraran en la sala al momento de iniciarse la instancia, lo que llevó a la alcaldesa Camila Nieto a dejar sin efecto la reunión que, recordemos, fija su horario y día como una de las primeras medidas adoptadas por el órgano comunal al inicio de su gestión, en diciembre de 2024.

La situación ocurrida este jueves 8 de enero fue cuestionada por uno que sí estuvo presente en la instancia comunal, el concejal Leonardo Contreras (RN), quien aseguró que en la breve cita se cometieron irregularidades reglamentarias, además de apuntar a motivaciones políticas detrás de la decisión de dar por terminada la sesión.

En conversación con Puranoticia.cl, el edil de oposición a la jefa comunal explicó que los concejales sí estaban en el edificio consistorial, atendiendo a vecinos y organizaciones sociales, una práctica que –según señaló– es habitual en días de Concejo.

"Estaban en el edificio, pero a nosotros nos pasa un tema súper particular: cuando llegamos los días jueves al Concejo, siempre hay personas que están con sus necesidades a flor de piel en la entrada del edificio consistorial. Y nosotros tenemos el deber o la deferencia de poder conversar con esas personas", afirmó.

En esa línea, reconoció que “generalmente nos retrasamos y la Alcaldesa también”, marcando una diferencia en las condiciones de trabajo entre Nieto y los ediles. "La diferencia con los concejales es que la Alcaldesa tiene un staff de personas a las cuales les puede derivar para aquellos que asisten al Concejo a manifestar sus necesidades. Nosotros contamos con un asesor, y de repente hay cinco o seis organizaciones esperándonos en la entrada y tenemos que atenderlas nosotros", explicó.

Contreras también cuestionó el cambio de criterio respecto a la puntualidad en el inicio de las sesiones, señalando que históricamente las sesiones no comienzan a la hora fijada. "Los concejales llegamos a la hora y la mayoría de las veces no empezamos antes de las 10 de la mañana porque tenemos que esperar a quien preside la instancia, que es justamente la alcaldesa Camila Nieto", expresó a Puranoticia.cl.

También advirtió que existen factores técnicos que retrasan el inicio de las sesiones. “Para la generación de la Alcaldesa es muy importante que la transmisión del Concejo por redes sociales esté andando y muchas veces los funcionarios a cargo, a las 9:30, no tienen las cámaras listas. Pero el Concejo nunca ha empezado a la hora", afirmó.

Respecto a la suspensión de la sesión, el concejal RN afirmó que la alcaldesa Camila Nieto no tenía facultades para hacerlo. "La reglamentación dice que un concejal tiene que reclamar a la Secretaría el atraso del quórum y es la Secretaría la que dice que no hay sesión. Ayer se cometió una irregularidad porque la Alcaldesa, lo que dice es que iba a suspender el Concejo hasta nuevo aviso, es decir, se iba a retomar, pero lo que hizo ella fue dejar sin efecto el llamado a Concejo", sostuvo.

Más adelante, Contreras fue enfático en recalcar el punto reglamentario del Municipio. “Reglamentariamente la Alcaldesa no tiene la facultad de dejar sin efecto una citación. Ese es resorte de un Concejal, un solo Concejal que reclame a la Secretaría, que verifique que no hay quórum pasados los 15 minutos, es el artículo 9 de nuestro reglamento. Y eso lo hace la Secretaría”, explicó a Puranoticia.cl.

Asimismo, sostuvo que la decisión se habría visto influida por una actividad presidencial, ya que "pasó media hora, nosotros estábamos esperando, pero vimos que la alcaldesa Nieto se estaba retirando a un punto de prensa con el Presidente Boric que, a mi juicio personal es uno de los motivos por los cuales no quería estar en el Concejo, porque era la última actividad oficial del Presidente saliente en Valparaíso y creo que eso es bastante simbólico para el Frente Amplio".

El concejal de oposición a la jefa comunal atribuyó la situación a una decisión política, diciendo que "yo creo que hay dos factores: quería estar con el Presidente Boric en la inauguración del Merval y, por otro lado, quería arrancar de esta discusión que iba a ser sumamente incómoda para ella porque la involucra en la falta de ejercicio de su facultades fiscalizadoras durante el periodo de Jorge Sharp".

En su reflexión final, Contreras lamentó el impacto público del episodio, expresando que "hoy día todos quedamos mal frente a la opinión pública por un capricho de la alcaldesa Camila Nieto”, y agregó que “estas medidas o estas reacciones muchas veces son parte de problemas de carácter o problemas de madurez política”. Finalmente expuso que "nunca el alcalde Sharp, a pesar de su actitud mesiánica permanente, nunca le hizo esto a los concejales, ni siquiera a los concejales de oposición".

Cabe hacer presente que en la sesión suspendida debían abordarse materias relevantes para la comuna porteña, como la votación y aprobación de patentes comerciales, clave para el desarrollo económico local; además del cierre de pasajes para reforzar la seguridad en los barrios. Asimismo, estaba contemplada la discusión del informe de Contraloría Nº151, que dio cuenta de un desorden administrativo durante la gestión del exalcalde Jorge Sharp y respecto del cual se encuentra en preparación una querella.

PURANOTICIA