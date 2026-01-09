30 delincuentes vandalizaron trenes en Paso Hondo: EFE Valparaíso anuncia querella y avalúa daños en más de $47 millones

EFE Valparaíso comunicó que recientemente fueron víctimas de un nuevo ataque en sus trenes, donde desconocidos efectuaron rayados y daños en dos trenes.

A través de un comunicado, la compañía informó que la noche del jueves 8 de enero, aproximadamente a las 23:08 horas, el servicio 654, que circulaba por Paso Hondo, fue interceptado por unas 30 personas, que causaron daños en los trenes XT06 y XT15.

Esta acción, calificada de "irresponsable y temeraria", implicó una detención aproximada de 20 minutos en el sector, perturbando el viaje de los pasajeros que se dirigían hacia el interior de la región de Valparaíso, además de generar riesgos a la seguridad y continuidad de la operación ferroviaria.

Junto con repudiar este acto delictual, EFE Valparaíso adelantó que está preparando la presentación de la querella respectiva, con el fin de perseguir y sancionar a los culpables de este hecho que afecta, principalmente, a los usuarios del servicio.

En este sentido, cabe recordar que la empresa ha solicitado formalmente a la Fiscalía Regional que estos hechos se investiguen, calificándolos como asociación ilícita, ya que se trata de grupos organizados y planificados para cometer los delitos.

Así lo expresó el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, quien señaló que "esta acción delictual cometido por un grupo superior a 30 personas demuestra que hay una organización detrás, por lo que esperamos que investiguen y se sancione a los responsables. Estas son acciones que rechazamos categóricamente porque generan un impacto, no solamente económico, sino que altera los tiempos de viaje de miles de pasajeros”.

El avalúo de los daños supera los $47.715.024 y ambos trenes han tenido que ser retirados de circulación para las faenas de reparación y limpieza, lo que disminuye la capacidad de transporte del servicio Tren Limache-Puerto.

