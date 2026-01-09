Licitación del nuevo sistema transporte público del Gran Valparaíso avanza con la apertura de las 17 ofertas económicas

Seis empresas buscan operar el nuevo sistema de transporte público de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, cuyas 17 ofertas económicas fueron abiertas este viernes 9 de enero.

Este hito era el último paso que debía ejecutarse para avanzar hacia la evaluación final de las ofertas, de manera de adjudicar el concurso a las dos empresas oferentes que operarán las Unidades de Servicio 1 y 2, que abarcan los 39 recorridos que contempla esta histórica transformación del transporte público en el Gran Valparaíso.

El ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza, afirmó que “con la apertura de las ofertas económicas, estamos a un paso de adjudicar a las dos empresas que estarán a cargo de la operación de estos 600 buses de alto estándar, proceso que debería ocurrir durante las próximas semanas”.

La llegada de estos nuevos buses significará la renovación de cerca de un tercio de la flota que actualmente circula en la conurbación. De ellos, 225 serán eléctricos y los restantes diésel de alto estándar. Todos tendrán sello RED, al igual que los que operan exitosamente en la región Metropolitana, es decir, con accesibilidad universal, aire acondicionado, cargadores USB, wifi y cámaras de seguridad, entre otros.

“Sabemos que este nuevo sistema para la conurbación del Gran Valparaíso es muy esperado por la ciudadanía, que anhela viajar en un transporte público de calidad, moderno, eficiente y confiable. Junto a la evolución de las máquinas, sumaremos siete nuevos recorridos diurnos y 11 servicios nocturnos que actualmente no existen; se construirán cuatro terminales en Placilla, Concón, Quilpué y Villa Alemana con financiamiento del Estado junto a Desarrollo País; implementaremos recaudo electrónico; y mejoraremos sustancialmente las exigencias de cumplimiento de operación y condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores”, puntualizó el jefe de Transporte Público Regional del MTT, Cristóbal Pineda.

Una vez que la Contraloría General de la República tome de razón la adjudicación del proceso, y en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores, se notificará a las empresas ganadoras, para pasar al proceso de constitución de las sociedades que permitan la formalización a través de la suscripción de los contratos respectivos.

De esta manera se espera concretar la implementación del nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso durante el primer trimestre de 2027.

PURANOTICIA