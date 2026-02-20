Viña del Mar entra en modo festival: Así se vivirá la semana más relevante del año en la Ciudad Jardín

Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva edición del Festival Internacional de la Canción en la emblemática Quinta Vergara, la ciudad de Viña del Mar se prepara para vivir su semana más relevante del calendario. No se trata solo de seis noches de música: es un despliegue integral que involucra seguridad pública, transporte, infraestructura sanitaria, turismo y coordinación interinstitucional en toda la región de Región de Valparaíso.

Más de 15 mil personas por jornada llegarán hasta el anfiteatro, en un evento que no solo tiene impacto nacional e internacional, sino que también redefine la dinámica urbana de la Ciudad Jardín durante estos días.

SEGURIDAD REFORZADA: ANILLOS, CONTEO DE ASISTENTES Y DOTACIÓN INÉDITA DE CARABINEROS

Uno de los ejes centrales de la preparación ha sido el fortalecimiento del plan de seguridad. El municipio confirmó una dotación extra de Carabineros destinada exclusivamente al resguardo del certamen, sin descuidar el resto de la comuna.

La alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que “la dotación extra que recibimos por verano, el sistema de patrullaje que tenemos con Carabineros y el despliegue de los más de 89 funcionarios de Seguridad Pública van a estar distribuidos para las tareas regulares de Viña del Mar, para que los cerros, el borde costero y el centro no queden abandonados. Además, vamos a tener una dotación completamente extra que se va a hacer cargo de la custodia y seguridad de este tremendo Festival que va a reunir a más de 15 mil personas cada noche”.

El operativo contempla:

Sistemas de conteo de ingreso y salida de público.

Inspección de vías de evacuación junto a Bomberos.

Circuitos y anillos de seguridad con Carabineros, PDI y Seguridad Pública.

Seguridad privada y cámaras de televigilancia.

El general Juan Shaaf, jefe (s) de la V Zona de Carabineros, sostuvo que “el mando institucional ha dispuesto la llegada de personal específicamente para realizar los servicios que tienen relación con el Festival. Se trata de un número considerable de funcionarios que no habíamos tenido en otros años”.

Por su parte, el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional de la PDI, detalló que la institución estará a cargo de materias migratorias dentro y fuera del recinto: “contaremos al interior con un stand y una carpa donde se van a recibir las denuncias y posibles delitos que ocurran”. Además, confirmó que equipos Microtráfico Cero y guías caninos operarán en el entorno del parque.

FISCALIZACIÓN MIGRATORIA Y CONTROL PREVENTIVO EN LA CIUDAD

En la antesala del evento, la PDI realizó un operativo focalizado de fiscalización migratoria en distintos puntos de la comuna. Se controló a 190 personas, resultando 42 denunciadas por infracciones a la Ley de Migración y seis detenidos por órdenes de aprehensión vigentes.

Desde la institución confirmaron que estos controles continuarán durante la semana festivalera, como parte del refuerzo preventivo en el marco de la temporada festival.

TRANSPORTE 24/7: TRENES NOCTURNOS PARA DESCONGESTIONAR LA CIUDAD

El plan especial de movilidad vuelve a tener como protagonista al servicio ferroviario Limache-Puerto de EFE Valparaíso, que por cuarto año consecutivo implementará servicios nocturnos especiales.

La gerente de Pasajeros, María Alicia Sánchez, detalló: “Son cuatro servicios hacia Limache, dos hacia Puerto, y el primero sale a las 01:30 horas desde la Estación Viña del Mar. Luego hay salidas a las 02:00, 02:30 y 03:00 horas”.

La estación Viña del Mar reabrirá a la 01:00 de la madrugada para facilitar el retorno de asistentes. El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, valoró el despliegue: “Es un evento de los más relevantes que tenemos en la región y tiene carácter nacional e internacional. Hay un despliegue de diversas acciones que van generando una mejor recepción de los turistas”.

Carabineros también reforzará el resguardo en estaciones durante la operación nocturna.

En paralelo, la alcaldesa recordó que habrá estricta fiscalización a vehículos mal estacionados: “Existirá un control con grúas para retirar los vehículos mal estacionados y no queremos que la experiencia se vea opacada por esto. Estacionarse mal es una ilegalidad y los vehículos pueden ser objeto de delito, porque la seguridad la construimos entre todos”.

MONITOREO SANITARIO Y REVISIÓN DE GRIFOS: PREVENCIÓN EN LA RED DE EMERGENCIA

La sanitaria Esval, en coordinación con el municipio y el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, desplegó un operativo preventivo de revisión de grifos y monitoreo de redes de agua potable y alcantarillado en la Quinta Vergara y sus alrededores, además del entorno del Sporting Club, donde se desarrollará la Gala.

El subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, explicó que “en la antesala del festival hemos trabajado de manera preventiva monitoreando el sistema sanitario tanto de agua potable como alcantarillado”.

El tercer comandante de Bomberos, Brenner Higgs, añadió que “en caso de tener una emergencia es fundamental no contar solo con la red local y contar con agua de otros lugares de la ciudad y por eso es imprescindible que la red se encuentre en óptimas condiciones”.

Desde el municipio, el director de Gestión de Riesgos, Mauricio Fuentes, confirmó que los grifos “tanto al interior como al exterior de la Quinta Vergara se encuentran en óptimas condiciones”.

NUEVA POSTAL URBANA: LETRAS VOLUMÉTRICAS Y RENOVACIÓN DEL BORDE COSTERO

En el plano turístico, la ciudad también apuesta por fortalecer su imagen. En playa Los Marineros se instalaron letras volumétricas con la palabra “Viña” y una gaviota, como nuevo punto fotográfico.

La alcaldesa destacó que el hito “es resultado de una alianza público-privada que es instagrameable para que los visitantes puedan interactuar, sacarse una foto con la gaviota en un espacio público, es un gran valor”.

El operador Jorge Pino hizo un llamado al cuidado del espacio: “Estamos contentos de poder entregar a la ciudad un espacio para sacarse fotos. El llamado es que lo queramos y que también lo cuidemos entre todos”.

Estas acciones se suman a renovaciones en el borde costero, mejoras en plazas y nuevas concesiones, en una estrategia que busca consolidar a Viña del Mar como destino turístico durante todo el año.

UNA CIUDAD EN MODO FESTIVAL

El 65º Festival no solo moviliza artistas y audiencias. Activa un engranaje completo de instituciones, empresas, policías y servicios públicos que trabajan coordinadamente para enfrentar la semana de mayor exposición y flujo de visitantes del año.

Seguridad reforzada, controles preventivos, transporte extendido, monitoreo sanitario y renovación urbana configuran el escenario previo a que se enciendan las luces del escenario de la Quinta Vergara.

Porque antes de cada aplauso y cada gaviota, hay una ciudad entera que se organiza para estar a la altura de su semana más importante.

