Viña del Mar dispone de centro de acopio para recolectar insumos básicos que se enviarán a zonas afectadas por los incendios

La Municipalidad de Viña del Mar dispuso un centro de acopio para apoyar a los damnificados de los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble.

La acción se ejecuta en colaboración con la Universidad de las Américas (UDLA), cuyo objetivo central es recolectar insumos básicos para trasladarlos al sur.

El lugar para entregar ayuda a los afectados es en la sede de esta casa de estudios ubicada en la calle 7 Norte #1348, y estará abierto desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

En el recinto se está recibiendo ropa interior nueva, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, ropa de cama nueva, herramientas como palas, guantes, mascarillas, colchones en buen estado, artículos de aseo personal como desodorantes, toallas higiénicas, alcohol gel, toalla húmedas y pañales.

Desde la casa edilicia viñamarina indicaron que toda la esta ayuda será enviada lo antes posible a los damnificados de esta tragedia en la zona centro sur del país, para sumar a los apoyos que se están realizando en distintos lugares del territorio nacional.

