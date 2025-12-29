Viña del Mar desplegará masivo operativo de limpieza tras el Año Nuevo en el Mar

Más de 200 trabajadores y funcionarios municipales, con apoyo de maquinaria, contempla el plan integral de limpieza que el Municipio de Viña del Mar ejecutará tras el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el Mar para recibir el 2026.

A través de la Dirección de Operaciones y Servicios se desplegará un trabajo que se iniciará la mañana del 1 de enero, con trabajadores municipales y de empresas, quienes limpiarán el borde costero, miradores y las principales calles de la ciudad, para tenerla limpia y despejada en el más breve plazo.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló que “hemos preparado un sistema de recolección de vanguardia para que muy temprano de la mañana la ciudad esté impecable y eso significa un gran esfuerzo para seguir siendo siendo la más competitiva a nivel del turismo, somos la capital, y queremos seguir guardando ese nombre, ofreciendo una experiencia que sea recordable para toda la vida. Es sumamente importante que vecinos y turistas colaboren no contaminando playas y miradores, si tiene basura llévatela, no la deje tirada".

El operativo también incluye el uso de maquinaria de apoyo, como barredoras, mini barredoras y camiones recolectores de basura, y el trabajo que realizan los operadores de las playas.

Asimismo, se instalarán bateas para el depósito de basura a lo largo de todo el borde costero y depósitos para envases de vidrio, especialmente en los sectores que serán punto de lanzamiento de los fuegos artificiales.

Este año, el show de recibimiento del año 2026 tendrá una duración del orden de los 20 minutos, y la pirotecnia será lanzada desde 7 puntos, los marítimos que son Recreo, Caleta Abarca, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca, y desde el nuevo punto terrestre de Punta Ossa (Playa del Deporte).

De manera especial, el Municipio de Viña del Mar hizo un llamado a residentes y visitantes a recoger la basura que generen en lo posible, a fin de cuidar los espacios públicos de la ciudad, así como los miradores en la parte alta desde los cuales se puede apreciar el espectáculo pirotécnico.

