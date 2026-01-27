Viña del Mar despacha nuevo cargamento solidario a Lirquén: equipo municipal viajó a prestar ayuda a autoridades de Penco

El Municipio de Viña del Mar, junto a cientos de vecinos, organizaciones sociales y empresas de la comuna, despachó este martes 27 de enero un nuevo cargamento solidario hacia la zona de Lirquén, en la región del Biobío, en apoyo a las familias damnificadas por los incendios forestales.

La carga contempla aproximadamente 800.000 productos, los que fueron recolectados gracias al compromiso y la solidaridad de la ciudadanía viñamarina, que organizó múltiples centros de acopio barriales, donde se clasificó, ordenó y embaló la ayuda necesaria para este tipo de emergencias.

Esta es la segunda tanda de apoyo enviada desde Viña del Mar, tras el primer despacho realizado el miércoles 20 de enero. Ambas acciones forman parte de una estrategia de colaboración intermunicipal liderada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien instruyó poner a disposición de las comunas afectadas no solo ayuda material, sino también la experiencia técnica y operativa del municipio adquirida tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar.

EQUIPO MUNICIPAL

Junto con las donaciones, el Municipio ha desplegado un equipo técnico especializado y ha dispuesto el envío de dos estaciones médicas de emergencia, vehículos municipales, y personal operativo para apoyar directamente las tareas logísticas y sanitarias en terreno.

En paralelo, desde el pasado miércoles 20, un equipo de la Dirección de Seguridad Pública viajó a la ciudad de Concepción, tras una reunión sostenida por la alcaldesa Ripamonti con su par local y el equipo operativo de dicha comuna. Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta Penco–Lirquén, poniéndose a disposición de las comunidades más afectadas.

El viernes 23, el equipo inició su labor de apoyo en el colegio Almirante Patricio Lynch de Lirquén, uno de los principales centros de acopio de la zona, donde también funcionan el comedor Junaeb, albergues para voluntarios y centros de coordinación comunitaria. La delegación estuvo compuesta por tres funcionarios municipales y una camioneta de la Dirección de Seguridad Pública.

Desde entonces, el equipo ha colaborado activamente con las comunidades de Gabriela Mistral, GEO Chile, Ríos de Chile, entre otros sectores, fortaleciendo el vínculo directo entre el municipio de Viña del Mar y los territorios afectados.

Cabe destacar que el primer aporte material realizado por el Municipio incluyó el envío de zapatos de seguridad y otros recursos logísticos.

