FIT Buenos Aires: Región de Valparaíso busca conquistar al mercado argentino con una destacada oferta turística integral

La Corporación Regional de Turismo de Valparaíso participa en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT Argentina), uno de los principales encuentros de la industria turística del continente, con el objetivo de posicionar la oferta de la región en el mercado argentino y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector.

El encuentro, desarrollado en Buenos Aires entre el 26 y 29 de septiembre, reúne a destinos, empresas, operadores turísticos, agencias de viajes y organismos públicos y privados. Durante sus primeras jornadas recibe al público general, mientras que el lunes y martes concentra su programación en profesionales de la industria, mediante reuniones de negocios, networking y encuentros comerciales.

Acorde a la misión de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, la participación no busca posicionar únicamente a Valparaíso como destino, sino proyectar la diversidad turística de toda la región de Valparaíso. Desde el litoral y las ciudades patrimoniales hasta los valles interiores, la cordillera, la naturaleza y el turismo rural, incluyendo el territorio insular de Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández, la promoción regional apunta a mostrar una oferta amplia y complementaria, capaz de motivar a los visitantes a recorrer y descubrir distintos puntos de la región.

Para Sebastián Raby, gerente general de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, "lo importante de estar presentes en una feria como FIT es que nuestros operadores puedan vender sus productos y que, a través de ellos, podamos seguir posicionando turísticamente a la región de Valparaíso”.

La presencia regional también busca fortalecer el vínculo con el mercado argentino, generar contactos con agencias y turoperadores, y abrir nuevas posibilidades de promoción para los distintos destinos y experiencias que ofrece la Región de Valparaíso.

El trabajo no termina con la feria. Tras FIT Argentina, la Corporación proyecta realizar seguimiento a los contactos generados y avanzar en nuevas acciones de promoción y comercialización. El gerente general indicó que "después viene una etapa muy importante, que es mantener estos vínculos y generar acciones concretas, como viajes de familiarización, visitas de prensa y trabajo conjunto con operadores, para que conozcan nuestra región y puedan incorporarla dentro de su oferta".

PURANOTICIA