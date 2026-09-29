Valparaíso se prepara para el verano con dos nuevas motoniveladoras para enfrentar emergencias y mejorar caminos

Como parte del fortalecimiento de las capacidades municipales para enfrentar emergencias y mejorar la conectividad de los sectores altos, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la propuesta de adjudicación para la adquisición de dos nuevas motoniveladoras, maquinaria que permitirá reforzar las labores de despeje, perfilado y mantención de caminos en distintos puntos de la comuna.

La iniciativa contempla una inversión de $585.480.000, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR – Circular 33), y permitirá al municipio contar con equipamiento propio para responder de manera más oportuna a las necesidades de una comuna caracterizada por su compleja geografía.

Las nuevas máquinas tendrán un rol especialmente relevante durante la temporada estival, considerando la presencia de una extensa interfaz urbano-forestal y sectores como Laguna Verde, Placilla de Peñuelas y Curauma, donde se podrán utilizar para la apertura y mantención de cortafuegos y el mejoramiento de accesos.

A ello se suma el reperfilado y estabilizado de caminos de tierra, la limpieza de cunetas afectadas por la erosión durante el invierno y el despeje de rutas para facilitar el desplazamiento de Bomberos, Conaf, ambulancias y otros servicios de emergencia. También podrán ser utilizadas en la remoción de escombros, limpieza de quebradas y conservación de canchas de tierra y espacios deportivos.

La alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, sostuvo que "contar con maquinaria propia y renovada es fundamental para una comuna como la nuestra, con una geografía tan exigente. Estas motoniveladoras nos permiten estar mejor preparados para enfrentar los incendios forestales en la temporada estival, mantener transitables los caminos de la parte alta y asegurar que Bomberos y servicios de emergencia puedan llegar a tiempo cuando más se les necesita. Es una inversión que cuida a los vecinos y vecinas de los cerros de Valparaíso”.

En esa línea, el concejal Lukas Cáceres resaltó que "son cerca de 600 millones de inversión que ya se vienen hace un tiempo trabajando para la adquisición de estas dos motoniveladoras, ya que el municipio no contaba con funcionamiento de ellas, y esto es sumamente relevante, sobre todo en contexto posterior a lo que pasó con el temporal, donde particularmente en Laguna Verde muchos caminos se vieron dañados y se han vuelto inaccesibles. Con esto tenemos la oportunidad de mejorar la accesibilidad de muchos porteños y porteñas”.

La incorporación de estas dos máquinas permitirá fortalecer la capacidad operativa propia del municipio, disminuyendo la dependencia de arriendos o de apoyo externo para abordar trabajos que requieren maquinaria especializada, particularmente durante situaciones de emergencia.

La medida beneficiará directamente a los 284.938 habitantes de Valparaíso, contribuyendo tanto a las labores preventivas frente a incendios forestales como a la recuperación y mantención de caminos y espacios públicos en distintos barrios de la comuna.

Desde el territorio, María Clavijo, vecina, integrante del directorio de la A.G. Barrio Puerto y propietaria del restaurante Doris, comentó que "es una excelente noticia para todos los porteños que vivimos en Valparaíso. Que el municipio fortalezca su equipo con estas motoniveladoras es un tremendo progreso para la comuna. Nos va a ayudar muchísimo a mejorar la conectividad diaria y a estar mejor preparados ante cualquier emergencia. Da gusto ver cómo los recursos se destinan a proyectos que mejoran directamente la calidad de vida en todos los barrios. Acá nosotros somos del Barrio Puerto y es una excelente noticia. Muchas gracias a nuestra alcaldía por preocuparse por nuestro Barrio Puerto”.

El proceso de adquisición contempla un plazo de entrega de entre 10 y 120 días corridos, dependiendo de lo ofertado por el proveedor, contado desde la firma del contrato.

PURANOTICIA