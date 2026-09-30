Detienen a mujer vinculada a secuestro de víctima que estuvo cuatro días retenida en un inmueble del cerro Playa Ancha

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso detuvieron a una mujer mayor de edad, de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de secuestro.

La investigación se origina en un hecho ocurrido en noviembre de 2025, cuando una víctima fue abordada por un grupo de sujetos y trasladada contra su voluntad hasta un domicilio ubicado en el sector alto del cerro Playa Ancha, en la Ciudad Puerto, donde permaneció privada de libertad durante cuatro días.

A partir de diversas diligencias investigativas, la policía civil logró establecer la identidad de la mujer y determinar su vinculación con el hecho, además de posicionarla en el sitio del suceso al momento en que ocurrieron los acontecimientos.

Con estos antecedentes, los detectives –en un trabajo coordinado con el Ministerio Público– gestionaron ante el Juzgado de Garantía correspondiente las órdenes de entrada, registro y de detención en contra de la imputada.

El procedimiento permitió concretar la aprehensión de la mujer en un inmueble ubicado en la población Joaquín Edwards Bello, quien será puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectiva audiencia de control de detención, mientras que los oficiales de la Policía de Investigaciones continúan trabajando para dar con el paradero del resto de los involucrados en este hecho registrado el año pasado.

(Imagen de referencia)

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