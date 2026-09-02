Viña del Mar coordina estrategias de trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito para implementar el plan «Escudo de Barrio»

Con el objetivo de abordar los principales desafíos en materia de seguridad, prevención y ordenamiento urbano, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. En la instancia, en la que también participaron equipos técnicos de ambas instituciones, se analizaron las coordinaciones requeridas para la ejecución en la comuna del Plan de Intervención “Escudo de Barrio”, una estrategia gubernamental que contempla presencia e intervención policial permanente en zonas de alto flujo.

Durante la reunión, las autoridades revisaron los datos y métricas locales recopilados por el municipio para ajustar la aplicación del plan a la realidad territorial. Preliminarmente, el subsecretario informó que el polígono de intervención abarcará el casco histórico y comercial del plan de Viña del Mar, propuesta que será afinada mediante un levantamiento específico de datos para asegurar su eficacia en el corto plazo.

Tras la jornada de trabajo, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó los alcances del encuentro e hizo hincapié en el aporte de la información municipal para el éxito de la medida:

“Ha sido una reunión muy fructífera con el subsecretario, en la que hemos compartido las métricas y cifras que manejamos de la ciudad, poniendo esta información a disposición para que el plan que se pretende implementar sea eficaz y entregue respuestas concretas a nuestros vecinos. Logramos coordinar acciones futuras y tomaremos cada decisión incorporando la experiencia municipal, que es justamente la experiencia que nuestros vecinos también nos van aportando día a día”.

Asimismo, la jefa comunal enfatizó el trabajo preventivo que se realiza a nivel local en conjunto con las fuerzas de orden:

“Es prioritario resguardar a nuestros vecinos; las acciones de seguridad que cada semana realizan los equipos municipales, en coordinación con las policías han sido clave para ir recuperando espacios públicos y entregar mayor protección a la comunidad”.

En esa misma línea, Ripamonti reafirmó el compromiso del municipio frente al combate de la delincuencia y la fiscalización en la comuna:

“En Viña del Mar la ley se respeta, y ese es el mensaje que hemos enviado a los delincuentes: en cada hecho delictivo, ponemos a los responsables a disposición de la justicia, entregando los antecedentes y el material probatorio correspondiente”.

Además de la coordinación policial, la reunión permitió evaluar diversos proyectos de inversión que el Municipio de Viña del Mar ejecutará con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estas iniciativas estarán destinadas a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de las herramientas operativas de los equipos de seguridad municipal que trabajan diariamente en los distintos barrios de la ciudad.

PURANOTICIA