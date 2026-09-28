Académica UNAB sede Viña del Mar representó a Chile en el Mundial de Roundnet en Francia

Valeria Ripoll Kameid, kinesióloga y académica del Centro de Atención Clínica de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, representó a Chile en el III Mundial de Roundnet, realizado en París, Francia.

La profesional fue la única mujer integrante de la delegación chilena y compitió en la categoría mixta junto a Sebastián Araya Castillo, dupla que finalizó en el puesto 25° a nivel mundial.

La competencia significó además un nuevo hito en la trayectoria deportiva de Ripoll, quien disputó su tercer mundial consecutivo, luego de sus participaciones en Bélgica en 2022 y Londres en 2024.

“Estoy profundamente agradecida de haber representado nuevamente a Chile en un mundial y de seguir creciendo deportiva y personalmente a través de esta experiencia”, señaló la académica.

TRES MUNDIALES

En París, Ripoll no solo vistió los colores nacionales en la competencia mixta. También recibió una invitación para integrar el equipo femenino de Argentina en la modalidad por equipos, experiencia que le permitió compartir cancha con deportistas del país vecino.

La participación reflejó además una de las características que la académica destaca del Roundnet: la posibilidad de generar vínculos entre jugadores de distintas nacionalidades en torno a una disciplina que continúa ampliando su presencia internacional.

El campeonato congregó a representantes de más de 35 países, transformándose en una instancia de competencia, pero también de intercambio entre atletas provenientes de distintas culturas y realidades deportivas.

MÁS QUE COMPETIR

Para Ripoll, uno de los elementos distintivos del Roundnet está en los valores que acompañan su práctica. Entre ellos destaca especialmente el fair play y el autocontrol, aspectos que adquieren protagonismo durante los encuentros y en la relación entre los propios competidores.

Su participación en Francia suma así una nueva experiencia a una trayectoria internacional que comenzó en Bélgica, continuó en Londres y que este año tuvo una nueva parada en París.

MUNDIAL DE FRANCIA

Valeria Ripoll Kameid señaló que la competición llevada a cabo en París "fue un evento muy grande, que reunió a más de 35 países, donde pude tener roce competitivo contra Canadá, Austria, Hong Kong, Suecia, Dinamarca, Rumania y Hungría. Lo interesante de todo esto es poder ver las diferentes técnicas de cada país y sobretodo es poder relacionarse con diferentes personas del mundo a través del movimiento. El Roundnet es un deporte donde se prioriza el fairplay, ya que la mayoría de sus partidos (cuartos,semis y finales tienen si o si) no tienen árbitro, los mejor conocidos “observers”. Por ende, esto hace que el ambiente deba tener mucho autocontrol emocional ante diferentes situaciones que puedan ocurrir".

Finalmente, declaró: "Agradecida de poder representar nuevamente a Chile en un Mundial y a seguir perfeccionándome para cada vez dar lo mejor de mi".

QUÉ ES EL ROUNDNET

La académica explicó que se trata de "un deporte emergente parecido al Volley playa, es un 2 versus 2, donde cada dupla tiene máximo 3 golpes para devolver la pelota. En el Volleyball el ataque es por “sobre la red”, en el Roundnet el ataque debe ser “a la red”, y la red es como una cama elástica pequeña que esta en el piso. El deporte es en 360°, y el objetivo es que el equipo rival no pueda devolverte la pelota. El mundial se jugó hasta los 17 puntos, y las semis y finales hasta los 21 puntos".

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