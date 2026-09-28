Violento ataque armado en La Calera: hombre de 25 años es asesinado a tiros en plena plaza pública

Un violento hecho de sangre sacudió a la comuna de La Calera tras el homicidio con arma de fuego de un hombre de 25 años. La víctima, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, fue atacada mientras se encontraba al interior de una plaza ubicada en la población Manuel Rodríguez.

Tras el ataque, el Ministerio Público activó los protocolos de emergencia instruyendo la concurrencia del personal especializado al lugar y al centro asistencial de la zona.

Según detalló el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, prefecto Rodrigo Gallardo:

"La tarde de ayer (domingo), el turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística, en primera instancia hasta el Hospital de la Ciudad de La Calera y posteriormente al principio de ejecución ubicado al interior de una plaza de la población Manuel Rodríguez de la misma comuna. Lo anterior por un homicidio con arma de fuego".

Una vez en el Hospital de La Calera, los detectives constataron la gravedad de las lesiones y establecieron de manera preliminar la causa del deceso. Al respecto, el prefecto Gallardo puntualizó:

"Por ello, una vez constituidos los detectives en dicho centro asistencial, se podrá establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 25 años de edad con antecedentes policiales, el cual al examen médico criminalista presentaba diversos impactos balísticos y su causa de muerte estaría correspondiente con un traumatismo torácico por arma de fuego".

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue abordada sorpresivamente en el espacio público por al menos un agresor. Sobre la dinámica de los hechos, la autoridad policial agregó:

"El contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima se encontraba al interior de una plaza en esta misma población donde, en un momento determinado, a lo menos un sujeto provisto de un arma de fuego le efectúa diversos disparos".

Actualmente, las unidades especializadas de la PDI se despliegan en el sector con el fin de levantar evidencias, revisar cámaras de seguridad y empadronar a eventuales testigos para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los autores del delito.

Finalmente, el jefe de la unidad especializada concluyó:

"Los detectives se encuentran trabajando en el sitio del suceso realizando el empadronamiento de vecinos, la declaración de testigos y también el análisis de cámaras de seguridad. Todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público".

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