Viña del Mar contará con botoneras peatonales con accesibilidad universal

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover la accesibilidad universal en el centro de Viña del Mar, ya están en fase de cierre las obras de instalación de 44 Dispositivos de Alerta Peatonal Sonora (DAPS) en las botoneras de semáforos peatonales de 18 intersecciones ubicadas en los ejes de calle Arlegui y Av. Valparaíso entre Von Schroeders y Plaza Vergara.

Estos dispositivos no solo permiten accionar la luz verde peatonal, sino también, emiten señales sonoras que orientan a las personas sobre cuándo pueden cruzar y cuándo deben esperar, constituyendo un avance relevante en accesibilidad universal e inclusión para quienes tienen movilidad reducida.Además, los dispositivos que están instalados en zonas de inundación tienen incorporado una alerta que da aviso para que las personas se trasladen a un lugar seguro.

El proyecto es relevante al intervenir dos ejes estratégicos para la ciudad: calle Arlegui, que es clave en los desplazamientos de las personas desde la zona oriente–poniente del centro de Viña del Mar, y Av. Valparaíso, caracterizada por su condición semi–peatonal y su alta concentración de actividad comercial.

Desde la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, indicaron que lainstalación de estos dispositivos sonoros “es una muestra concreta de cómo la tecnología puesta al servicio de las personas permite avanzar en ciudades más inclusivas y seguras. Desde la UOCT trabajamos coordinadamente con el municipio, el Gobierno Regional y distintos actores locales para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, facilitando las condiciones de movilidad, entregando mayor seguridad, especialmente a quienes más lo necesitan, como personas mayores y con discapacidad visual".

La Unidad Operativa de Control de Tránsito regional estuvo a cargo de las etapas de revisión y coordinación técnica de la semaforización, así como el apoyo técnico al municipio de Viña del Mar a cargo del proyecto cuya inversión fue de $25 millones, financiados por el Gobierno Regional de Valparaíso.

Actualmente, la Región de Valparaíso cuenta con 536 semáforos integrados al Centro de Control de Tránsito, de los cuales 22 cuentan con botoneras peatonales DAPS, instaladas en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana y Los Andes. Con esta nueva obra en Viña del Mar, se da un paso más en la consolidación de un sistema urbano inclusivo, seguro y conectado con las necesidades de la ciudadanía.

PURANOTICIA