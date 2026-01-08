Investigan intento de robo a sucursal de BancoEstado ubicada frente al Congreso en Valparaíso: sólo hubo daños en mampara

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros indaga un aparente intento de robo al interior de una sucursal de BancoEstado ubicada en la avenida Argentina de Valparaíso, casi al frente del Congreso Nacional.

A eso de las 05:45 horas de este jueves 8 de enero, personal de la policía uniformada de servicio en la población concurrió a verificar la activación de la alarma de la entidad bancaria ubicada en el barrio El Almendral de la Ciudad Puerto.

Una vez establecidos en el lugar, los carabineros se constatan que la mampara exterior de la sucursal presentaba una serie daños, aparentemente producto de fuerza ejercida sobre la misma, presuntamente con la intención de hacer ingreso al recinto.

No obstante, Carabineros fue enfático en asegurar que no se materializó el robo de especies a la sucursal de BancoEstado, registrándose únicamente daños en la infraestructura, correspondientes a fractura de vidrio de mampara de ingreso.

Una vez informados al Ministerio Público los antecedentes del procedimiento en la Av. Argentina, el fiscal de turno instruyó la concurrencia de personal de la SIP de Carabineros para realizar el levantamiento de cámaras y recabar más información.

(Imagen de referencia)

