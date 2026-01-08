Con helicóptero y lancha rescatan a dos bañistas atrapados en roqueríos de Algarrobo

Dos personas fueron rescatadas por personal de la Armada luego que no pudieran salir por sus propios medios desde el sector de roqueríos de la playa El Yeco, en Algarrobo.

Un helicóptero naval y la lancha LPM 4405 de la Capitanía de Puerto atendieron el llamado de auxilio y procedieron a iniciar el operativo de rescate, el cual arrojó resultados positivos.

El procedimiento de rescate se llevó a cabo en horas de este miércoles 7 de enero, justo en momentos en que el oleaje comenzó a aumentar su intensidad, lo que imposibilitó la salida por sus propios medios.

Debido a esta peligrosa situación, y a través de un escueto comunicado, la Armada de Chile reiteró su llamado a "disfrutar del verano con responsabilidad".

Las personas rescatadas fueron trasladadas hasta un punto de seguridad, sin que se informaran lesiones de gravedad que hayan sufrido tras quedar a la deriva.

PURANOTICIA