Incendio estructural afecta a local comercial de la avenida Benidorm de Viña del Mar

Diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín trabajan en el lugar para evitar la propagación de las llamas hacia viviendas u otros locales comerciales.

Jueves 8 de enero de 2026 09:24
Un incendio estructural afecta a un establecimiento de la avenida Benidorm de Viña del Mar, en pleno polo comercial de la comuna.

Diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín trabajan en el lugar para evitar la propagación de las llamas.

El siniestro estructural se registra específicamente en la avenida Benidorm con calle 1/2 Poniente, a pocas cuadras de los centros comerciales.

Noticia en desarrollo...

