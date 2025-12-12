Viña del Mar conmemorará los 151 años de su fundación con espectacular regata en el borde costero

Con una fiesta náutica en el borde costero, el Yacht Club de Chile con sede en Recreo, se sumará a las celebraciones del 151° aniversario de la fundación de la ciudad de Viña del Mar.

La actividad se llevará a cabo desde las 13:00 horas de este sábado 13 de diciembre.

La Regata Aniversario de Viña del Mar -que se realiza por segundo año y se instauró para siempre- es una actividad naútica imperdible donde las embarcaciones recorrerán los puntos costeros más icónicos de la Ciudad Jardín, en la que participarán veleros de las clases IRC Regata, IRC Crucero, IRC Clásicos (anteriores al año 2000), J24 y VX One.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, afirmó que “esta regata es una tremenda oportunidad para relevar, en el marco de aniversario de la comuna, la importancia del mar, de este tremendo escenario natural que tenemos para la práctica del deporte, de la recreación náutica; es una invitación a seguir profundizando el lazo entre Viña del Mar y su terraza natural que es el océano Pacífico, así que muy felices como municipalidad de colaborar para que esta regata sea todo un éxito”.

“La invitación –dijo la jefa comunal- es a los viñamarinos y a las personas que nos van a visitar el fin de semana es que se acerquen a la costa desde cualquier punto se va a poder observar; tenemos la recta Las Salinas, la Rueda que comenzó a funcionar, está el sector de Recreo, Cerro Castillo, para disfrutar esta tremenda actividad”.

MIRADORES Y BORDE COSTERO

El gerente general del Yacht Club de Chile, Alfredo Chávez, destacó la alianza entre el club y el Municipio de Viña del Mar: “El año pasado comenzamos apoyando la náutica con los 150 años, esto ya lo dejamos concretado para que sea un hito permanente todos los diciembre de cada año en conjunto con el mes de aniversario de nuestra Ciudad Jardín; así que muy contentos en poder motivar los deportes náuticos que es lo que nos mueve”.

“Estimamos 25 embarcaciones aproximadamente, y más de 150 navegantes, así que muy contentos con la convocatoria y felices de sumar a más amigos de otros clubes con los cuales trabajamos”, puntualizó.

Sobre el circuito, el directivo detalló que “la regata primero se va a dirigir hacia Valparaíso y después cruzamos hasta Reñaca, pasamos el sector de la recta Las Salinas, ponemos una boya para que los veleros pasen frente a la Playa del Deporte y después el Muelle Vergara; este año nos acompaña la Gran Rueda, también colocamos una boya para que la gente que esté en Avenida Perú y en el borde costero disfrute de este escenario que se genera con los veleros de fondo”.

