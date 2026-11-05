Viña del Mar busca a su mejor pan de pascua: postulaciones hasta el 11 de noviembre

Con el objetivo de reconocer el trabajo de emprendedores, panaderías, restaurantes, cafeterías y establecimientos gastronómicos de Viña del Mar, el municipio –a través de su departamento de Desarrollo Económico– organizó la primera versión del concurso «El Mejor Pan de Pascua».

Como ocurre con el concurso de «La mejor empanada de Viña del Mar» durante Fiestas Patrias, esta nueva iniciativa busca relevar el valor cultural, social y económico del pan de pascua como parte de la identidad gastronómica chilena, además de fortalecer una tradición local en Navidad.

La alcaldesa Macarena Ripamonti expresó que “en Viña del Mar queremos que nuestras tradiciones también sean una oportunidad para apoyar a quienes emprenden, generan empleo y mantienen vivo el comercio en la ciudad. Con este primer concurso del mejor pan de pascua buscamos reconocer el talento de emprendedores, panaderías y establecimientos gastronómicos, pero también invitarlos a innovar, a mostrar sus propuestas y a ser parte de una tradición que nos reúne como comunidad”.

Para ello, el Municipio de la Ciudad Jardín invitó a los interesados a participar en la convocatoria que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, y cuya premiación se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre.

CATEGORÍAS

El certamen incluye las categorías de: Pan de Pascua Tradicional y Pan de Pascua Tradicional con Restricción Alimentaria.

La etapa de preselección será realizada por un jurado especializado compuesto por representantes de instituciones de educación superior vinculadas al ámbito gastronómico, y los establecimientos finalistas participarán en una jornada donde se definirán los ganadores del concurso.

El evento forma parte de la estrategia municipal de fortalecimiento del comercio local, promoción turística y puesta en valor del patrimonio gastronómico de Viña del Mar.

Los interesados en postular, pueden hacerlo a través del formulario en www.munivina.cl y en el Instagram de Desarrollo Económico (@desarrollo económico.vina).