Viña del Mar: Bomberos y Conaf controlan incendio forestal en la Rotonda de Santa Julia

Un incendio forestal se registró durante la tarde de este Sábado en el sector de la rotonda de Santa Julia, en la comuna de Viña del Mar, lo que generó un rápido despliegue de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar concurrió personal del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, junto a brigadas de Conaf, además de apoyo aéreo, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia sectores aledaños.

Gracias al oportuno y coordinado trabajo de los organismos de emergencia, el siniestro logró ser contenido en un corto periodo de tiempo, impidiendo mayores daños.

De acuerdo con la información preliminar, no se registran personas lesionadas ni viviendas afectadas, mientras las autoridades continúan monitoreando el sector para evitar posibles rebrotes.

