Viña del Mar avanza en el retiro de cables en desuso: van 13 mil metros eliminados

En el marco de la Ordenanza de retiro de cables en desuso para el ordenamiento del espacio aéreo del Municipio de Viña del Mar -aprobada en mayo pasado-, y la Ley “Chao cables”, la empresa de telecomunicaciones GTD comenzó a eliminar su material en el plan de la comuna, totalizando cerca de 13 mil metros lineales a la fecha.

El proceso coordinado entre la empresa y la casa edilicia se inició en julio en la población Vergara, en el polígono de 1 Oriente y Los Castaños, entre 5 y 15 Norte, donde se suprimieron 9.600 metros de cables.

Durante agosto, las faenas se trasladaron al polígono de las calles 1 Poniente y 4 Poniente, desde 6 Norte hasta 14 Norte, donde se han retirado 3.200 metros lineales de cables.

La alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que “lo que estamos haciendo con el retiro de cables en desuso tiene que ver no solamente con ordenar y mejorar la imagen de nuestra ciudad, sino también con prevención y seguridad. Lo hemos visto durante las últimas semanas: cuando tenemos frentes de mal tiempo y vientos fuertes, cualquier elemento que esté en malas condiciones puede transformarse en un riesgo para las personas y para nuestros barrios”.

La jefa comunal hizo presente que “por eso, en mayo aprobamos una Ordenanza Municipal para el retiro de cables en desuso y el ordenamiento del espacio aéreo de Viña del Mar. Esta normativa nos permite avanzar de manera concreta, junto a las empresas, para eliminar elementos que ya no prestan ninguna utilidad y que pueden terminar convirtiéndose en un riesgo”.

El Municipio de Viña del Mar ha realizado diversas reuniones con las empresas de telecomunicaciones a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, en el marco del “Plan de Gestión y Mantención de líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones”.

En esa línea, se ha retirado el llamado a las empresas a seguir el ejemplo de GTD, para contribuir a disminuir la contaminación visual de las calles y mejorar la imagen de la ciudad.

Cabe recordar que la ordenanza municipal regula el procedimiento para el retiro de líneas y cables de servicios de telecomunicaciones calificados como desechos que generan contaminación visual y que además puedan significar un riesgo inminente para las personas o bienes.

La normativa tiene como objetivo facilitar el trabajo de las empresas, cuyo principal mecanismo es el incentivo de retiro de estos elementos en desuso a través de diversos mecanismos, como por ejemplo el no pago de permisos por ocupación a los operadores que ejecuten adecuadamente esta labor.

PURANOTICIA