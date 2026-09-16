Cerro Arrayán de Valparaíso recupera conocido punto de encuentro vecinal con nueva plaza, juegos e iluminación

Gracias al trabajo que impulsó la comunidad del cerro Arrayán de Valparaíso para ver remozado un conocido punto de encuentro vecinal, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto al Municipio porteño, inauguraron el espacio público Platabanda, al ritmo de un pie de cueca porteña.

El seremi Marcelo Ruíz comentó que la intervención también incorporó “el mejoramiento de una de una calle que tiene por objeto poder combinar las distintas funciones que hay sobre el espacio público".

De igual forma, explicó que "lo que hacemos es poder materializar esto que tiene Valparaíso, que como hay poco suelo en los cerros y tiene una tremenda vista, poder generar espacios públicos de usos mixtos. Por eso acá buscamos potenciar la vista y la calidad de vida que hay en el cerro Arrayán”.

Respecto a las especificaciones técnicas, el director de Serviu Valparaíso, Víctor Reinoso, sostuvo que “tenemos un rol clave a la hora de generar más espacios dignos en los barrios de la región a través del programa de Mejoramiento de Viviendas, Barrios y Entornos, más conocido como DS27. En este caso, con una inversión de $150 millones, estamos entregando Platabanda a los vecinos del cerro Arrayán que podrán disfrutar de un lugar con nuevos pavimentos, barandas con murete de hormigón, juegos infantiles con piso de gaucho, iluminación y mobiliario urbano”.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, planteó que “el año pasado adjudicamos 14 proyectos de D.S27. Esos 14 proyectos estuvieron en los cerros de Valparaíso por más de $2.000 millones. Este 2026 empezamos con los cortes de cinta en distintos lugares de la ciudad y hoy tocó el cerro Arrayán, donde pudimos poner juegos y una mini placita que conversa con otra parte del barrio, lo que era muy requerido por vecinos y vecinas”.

PURANOTICIA