Hospital de Quilpué activa plan de contingencia para Fiestas Patrias y refuerza vigilancia en el Hospital Provincial Marga Marga

Con el objetivo de mantener la continuidad de la atención y fortalecer su capacidad de respuesta durante las celebraciones de Fiestas Patrias, el Hospital de Quilpué activó un plan de contingencia que considera la coordinación permanente de sus equipos clínicos, operativos, administrativos y logísticos.

Como parte de esta preparación, el establecimiento constituyó preventivamente su Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) local, instancia encargada de revisar las condiciones de funcionamiento del hospital, anticipar posibles contingencias y coordinar las acciones necesarias durante los días festivos.

El plan contempla turnos clínicos y operativos completos, la provisión de medicamentos e insumos, revisión de los servicios esenciales, disponibilidad de equipos de apoyo y monitoreo permanente de las condiciones internas y externas que pudieran afectar el funcionamiento del establecimiento.

La planificación también incluye al Hospital Provincial Marga Marga, que continúa avanzando en su etapa de habilitación y preparación para la futura apertura a la comunidad. En el nuevo recinto se reforzarán principalmente las rondas de vigilancia, el control de accesos y la supervisión de sus instalaciones durante el período festivo.

El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker Vergara, explicó que estas coordinaciones buscan entregar seguridad tanto a los pacientes como a los equipos que permanecerán trabajando durante las festividades.

En su saludo de Fiestas Patrias, agradeció el compromiso de los funcionarios que mantendrán la atención durante estos días y valoró el trabajo desarrollado durante un año particularmente significativo para la comunidad hospitalaria, marcado por la preparación para el traslado al Hospital Provincial Marga Marga.

Asimismo, llamó a celebrar con responsabilidad, fortalecer el autocuidado y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y situaciones que puedan afectar la salud de las personas y sus familias.

La preparación institucional se desarrolló también en un ambiente de encuentro y celebración junto a los funcionarios que desempeñan sus labores tanto en el Hospital de Quilpué como en el Hospital Provincial Marga Marga.

Por primera vez se realizó una celebración interna de Fiestas Patrias en el nuevo establecimiento, encuentro que adquirió un especial simbolismo, ya que varias decenas de trabajadores y trabajadoras se encuentran cumpliendo funciones en sus dependencias y participando activamente en el proceso de habilitación.

PURANOTICIA