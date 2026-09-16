Papudo refuerza su capacidad contra incendios forestales con nuevo carro para Bomberos

En medio de la preparación para una nueva temporada de incendios forestales, el Cuerpo de Bomberos de Papudo concretó un importante paso para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias, con la adquisición de un carro proveniente de Estados Unidos que permitirá complementar el equipamiento disponible en la comuna.

La operación representa una inversión cercana a los $60 millones, recursos que la propia institución logró reunir a través de acreencias bancarias acumuladas durante varios años, de una administración ordenada de sus gastos operacionales y de campañas de donación en la comuna. Sin embargo, quedaba pendiente conseguir cerca de 13 millones de pesos para ejecutar el traslado del carro.

Frente a esta situación, la Municipalidad de Papudo presentó al Concejo Municipal una subvención extraordinaria destinada a apoyar los gastos operacionales de Bomberos, iniciativa que fue aprobada por unanimidad. De esta manera, los recursos propios que la institución tenía contemplados para cubrir parte de su funcionamiento podrán ser redestinados al pago del flete del nuevo carro, mientras que el aporte municipal permitirá respaldar esos gastos operacionales.

La alcaldesa Claudia Adasme destacó que "aquí hay un esfuerzo enorme de nuestros Bomberos, que durante años han administrado responsablemente sus recursos para poder dar este paso. Como municipio nos correspondía acompañarlos y ayudar a resolver la parte que faltaba para que esta inversión pudiera llegar efectivamente a Papudo. Este nuevo carro será especialmente importante este año frente al desafío que representarán los incendios forestales del verano que ya se aproxima”.

La incorporación de la unidad se produce, además, en momentos en que los voluntarios de Papudo se encuentran fortaleciendo su especialización y preparación para enfrentar incendios forestales, una de las emergencias que adquiere mayor relevancia durante los meses de altas temperaturas en la provincia, transformándose en la primera y única compañía con ese nivel de conocimiento, aumentando las capacidades locales para responder ante eventuales emergencias.

El superintendente de Bomberos comentó que "este carro representa años de esfuerzo y de cuidar nuestros recursos pensando en cómo entregar un mejor servicio a Papudo, por lo tanto estamos avanzando hacia una unidad más completa, con personal preparado y equipamiento adecuado para enfrentar una temporada de verano que sabemos que puede ser extraordinariamente exigente”.

PURANOTICIA