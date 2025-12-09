Viña del Mar aprueba Presupuesto 2026 de $161 mil millones: foco estará en seguridad, televigilancia y mayor presencia municipal

Con enfoque en la seguridad pública, responsabilidad fiscal, sostenibilidad y servicios municipales de calidad, el Municipio de Viña del Mar presentó ante el Concejo Municipal el Presupuesto 2026, que fue aprobado por un total de $161.793.525.000, lo que representa un 3,3% de aumento en relación al instrumento de planificación financiera del año en curso.

La votación fue de nueve votos a favor (aprobada por la mayoría de los concejales y alcaldesa) y únicamente dos abstenciones, de los concejales Antonia Scarella (Ind.-UDI) y Andrés Solar (Partido Republicano), no obteniendo ningún voto de rechazo.

En la ocasión, la alcaldesa Macarena Ripamonti detalló los lineamientos estratégicos, el enfoque metodológico y los ejes que orientan la elaboración del presupuesto, en concordancia con las prioridades institucionales y las demandas del territorio.

La jefa comunal destacó que el presupuesto municipal 2026 se construyó bajo dos principios rectores: responsabilidad y sostenibilidad fiscal, para asegurar que cada peso municipal se utilice con el máximo rigor técnico, priorizando necesidades urgentes y estratégicas; y eficiencia en la gestión pública, orientando los recursos hacia programas, proyectos y servicios de alto impacto social, evitando gastos superfluos y fortaleciendo el control interno.

Para la elaboración del instrumento de planificación financiera municipal también se tomaron en cuenta los múltiples desafíos del contexto actual, donde a nivel nacional y local, la demanda por seguridad ciudadana se ha transformado en una prioridad ineludible para las familias, vecinas y vecinos.

A ello se suma la necesidad de fortalecer la capacidad municipal frente a fenómenos climáticos extremos, el alza en el costo de servicios esenciales, y la obligación de mantener estándares adecuados en áreas sensibles como la salud primaria, el aseo y la mantención y recuperación de espacios públicos.

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

Las políticas y las orientaciones globales del presupuesto municipal se basan, fundamentalmente en el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) de Viña del Mar y en otros instrumentos de planificación de la gestión municipal como el Plan Comunal de Seguridad Pública, la Política de Recursos Humanos y el Plan de Acción Comunal Cambio Climático, entre otros.

En tal sentido, los principales ejes del Presupuesto 2026 son: seguridad pública, Responsabilidad Fiscal y Sostenibilidad Financiera, y otorgar servicios municipales de calidad.

Respecto de la seguridad pública, se busca consolidar el trabajo de la Dirección de Seguridad Pública, concretando un nuevo contrato de televigilancia, que considera la implementación de un sistema con un máximo de 215 cámaras PTZ y una sala de control completa. Con este nuevo hito, durante el 2026 se pretende consolidar el trabajo operativo de una dirección ya reconocida por la ciudadanía como parte de un sistema de seguridad pública, que se suma al trabajo de Carabineros, PDI y Ministerio Público.

También se busca seguir aumentando la flota de vehículos de seguridad pública gestionados durante el año 2025, que permite contar actualmente con 51 camionetas para el Departamento de Seguridad Ciudadana, continuando así con un despliegue que apunta hacia una vigilancia más efectiva en la comuna.

En cuanto al eje de responsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera, el objetivo es contener el crecimiento del gasto corriente, priorizar proyectos de alto impacto social, con beneficios medibles en seguridad, infraestructura comunitaria y servicios básicos, preparar un plan de adaptación financiera frente a la futura caída de ingresos del Casino, diversificando fuentes de ingresos y reforzando la recaudación propia.

SERVICIOS MUNICIPALES

En relación al tercer eje, se aplicarán estándares exigentes para asegurar la plena ejecución de nuevos contratos de servicios esenciales, como son los de recolección de residuos domiciliarios, limpieza de aceras y calzadas, mantención de flota de vehículos y maquinaria municipal. En este sentido se consideran los recursos presupuestarios necesarios para el arriendo de 5 camiones recolectores, a fin de mantener una flota de camiones más moderna para la prestación del servicio de recolección de residuos en el área ejecutada directamente por el municipio.

También se proyecta la incorporación de un nuevo servicio de guardias tácticos para el Terminal Rodoviario de Viña del Mar, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección del recinto, resguardando la infraestructura, los bienes municipales y el bienestar de pasajeros y funcionarios. Esta medida responde al aumento de la delincuencia e incivilidades en zonas contiguas al recinto.

Y con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y dar cumplimiento a los nuevos estándares establecidos por la normativa vigente sobre la licencia de conducir digital, el Municipio de Viña del Mar implementará durante el año 2026 un nuevo espacio arrendado y acondicionado especialmente para la tramitación de licencias de conducir. Este recinto contará con infraestructura moderna, accesible y equipada con tecnología necesaria, lo que permitirá agilizar los procesos, garantizar un servicio más eficiente y ofrecer condiciones dignas tanto para los funcionarios como para los usuarios.

CARTERA DE PROYECTOS

En el marco de la cartera de proyectos para el próximo año se contemplan más de $11 mil millones para la ejecución de diseños de proyectos, obras de infraestructura y sociales, entre las que destacan la pavimentación de calles, como Anita Lizana, el mejoramiento de calle Valparaíso (entre Sucre y Cancha), Von Schroeders y del pasaje Cousiño, entre otras.

También se considera la construcción del Parque urbano del estero Marga Marga y la ciclovía por calle 2 Norte, el mejoramiento de la multicancha Caupolicán, del Complejo Deportivo El Maitén y Estadio Miraflores, y la intervención del Paseo Cousiño, Av. Perú, parque San Martín y plaza Gabriela Mistral de Santa Inés.

Además se seguirá avanzando en el mejoramiento de la luminosidad de la comuna con la reposición de las luminarias del Par vial Viana-Alvarez, 1 Uno Norte, Achupallas, Villa Hermosa y Mirador de Reñaca.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Cabe señalar que desde el año 2023, el Municipio implementó una nueva forma de confección del presupuesto municipal que incluye a todas las direcciones y unidades de la municipalidad, donde cada una de ellas evalúa, ejecuta y controla el presupuesto anual asignado.

De esta manera, la formulación del presupuesto 2026 profundiza la metodología, donde cada ítem se ha analizado considerando registros históricos de ingresos y gastos, además de la pertinencia de los mismos, para lo cual se contó con reuniones periódicas entre la Dirección de Administración y Finanzas, Secpla, la Administración Municipal y las unidades generadoras de ingresos, supervisado por la Dirección de Control, asegurando un diseño realista, transparente y participativo.

PURANOTICIA