Viña del Mar actualiza su Plan de Seguridad Pública con el objetivo de fortalecer tendencia a la baja de los delitos en la comuna

Con la ejecución del 100% de los compromisos establecidos y el balance de las acciones realizadas en el período 2024-2025, el Municipio de Viña del Mar actualizó el Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP) vigente, el cual fue aprobado por la unanimidad del Concejo Municipal.

Bajo una misma estrategia territorial, se lograron alinear esfuerzos municipales, policiales y sectoriales, abordar de manera efectiva los delitos priorizados durante el año 2025, fortaleciendo la prevención situacional, el control del espacio público y la respuesta institucional.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “no nos podemos detener en el trabajo por atacar la delincuencia en nuestra ciudad, la protección de las familias y el cuidado de los vecinos en cada barrio de Viña del Mar es nuestra prioridad. Por ello, la renovación del Plan Municipal de Seguridad responde a una planificación clara, objetivos definidos, y métricas que nos permiten actuar de manera eficaz”.

En tal sentido, la jefa comunal dijo que “valoramos la aprobación unánime del Concejo Municipal y seguimos fortaleciendo la labor del equipo de Seguridad Pública, en coordinación con las policías, para enfrentar la delincuencia con decisión. En Viña del Mar nos cuidamos y no vamos a tolerar que unos pocos atenten contra la tranquilidad de nuestra ciudad”.

Conforme a lo dispuesto por la Ley N° 20.965, la actualización implicó verificar, consolidar y dar cuenta del cumplimiento efectivo de las metas asumidas por todas las instituciones que integran el sistema de seguridad comunal, en el marco del Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP), esto es: Municipio de Viña del Mar, a través de la Dirección de Seguridad Pública y sus departamentos operativos, Carabineros, Policía de Investigaciones, Armada de Chile, Ministerio Público y servicios públicos sectoriales vinculados a prevención, género, infancia, drogas, fiscalización y desarrollo comunitario.

RESULTADOS OPERATIVOS

El despliegue realizado en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública tuvo como resultado más de 1.250 detenciones en flagrancia efectuadas exclusivamente por inspectores y patrulleros municipales, en el marco de 40.080 patrullajes preventivos y más de 2.450 operativos conjuntos coordinados con Carabineros, PDI y la Armada de Chile, especialmente en sectores de alta concurrencia, borde costero y cerros de la ciudad.

A ello se suman 54.186 fiscalizaciones preventivas que derivaron en más de 15.000 infracciones cursadas en materias de tránsito, ordenamiento urbano y uso correcto del espacio público, reforzando la presencia institucional y el control efectivo del territorio comunal.

Junto a los resultados operativos, la gestión municipal ha fortalecido la prevención situacional mediante inversiones en infraestructura pública estratégica –como el mejoramiento del Paseo Calle Valparaíso Poniente, instalación de luminarias en varios sectores de la ciudad, la construcción de las 4 Plazas EFE, pavimentación y senderos–.

Asimismo, a través del trabajo permanente de la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos, sólo en 2025 ha ejecutado más de 5.500 operativos de ordenamiento urbano, que permitieron el retiro de más de 3.000 rucos y estructuras irregulares y 490 toneladas de residuos, restituyendo el espacio público para su uso seguro por parte de la comunidad y desarticulando focos persistentes de inseguridad e incivilidad.

Además, las patrullas de respuesta inmediata con inspectores paramédicos realizaron durante el año más de 870 atenciones de urgencia médica en la vía pública, consolidándose como un componente esencial del sistema de primera respuesta, brindando atención oportuna de salud a transeúntes, mientras se activan los dispositivos de salud especializados, como el SAMU.

PLAN COMUNAL EFECTIVO

Todas las acciones desplegadas, a las que se suma el trabajo cotidiano que desarrollan los equipos comunitarios de seguridad en barrios y cerros de la comuna, ha permitido contener la tendencia al alza delictiva observada en otras comunas del país.

De este modo, Viña del Mar se posiciona con una estrategia de seguridad pública sólida, coherente y verificable, que marca una diferencia concreta y demostrable en el escenario nacional, y consolida al PCSP no sólo como un instrumento formal exigido por ley, sino como una herramienta operativa y verificable de gestión pública, cuya efectividad preliminar refuerza la necesidad de mantener y profundizar este modelo de gobernanza local de la seguridad en los próximos ciclos.

PURANOTICIA