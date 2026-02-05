Viña del Mar activa medidas preventivas frente a riesgo de incendios forestales por altas temperaturas

Un llamado a la comunidad a mantenerse activa y atenta a cualquier circunstancia que pueda generar una emergencia forestal realizó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, luego del aviso por altas temperaturas que emitió la Dirección Meteorológica de Chile.

Por ello, el municipio, a través del equipo de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), ha reforzado el llamado a la comunidad para la prevención y el autocuidado.

Asimismo, la jefa comunal informó que el sistema de detección temprana de incendios forestales instalado en zonas críticas de la comuna está plenamente activo.

Ripamonti detalló que “como municipio tenemos cámaras de televigilancia con IA en conjunto con la empresa canadiense SenseNet, que tienen la capacidad de tomar imágenes a larga distancia y de prospección, a partir de la identificación de columnas de humo, por lo que tenemos una respuesta bastante inmediata. Toda esta información la ponemos en conocimiento de Bomberos y Senapred. También tenemos 6 sensores distribuidos en la comuna que van midiendo y entregando datos críticos”.

La autoridad agregó que “también tenemos un sistema de patrullaje especiales de Seguridad Pública que se suman a las unidades de Gestión del Riesgo de Desastres, que están desplegados y vigilando en puntos estratégicos de la comuna”.

PREVENCIÓN COMUNITARIA

De igual modo, la alcaldesa Ripamonti hizo un llamado a la comunidad a mantenerse activa y atenta, y a tomar medidas de autocuidado: “No botar colillas de cigarro, no hacer asados en lugares cercanos a matorrales o que tengan alguna capacidad de propagación, utilizar con cuidado herramientas como el esmeril angular que genera chispas, y si ven a alguna persona en actitud sospechosa sobre todo en la interfaz de la ciudad denunciar de inmediato o comunicarse a los números de Seguridad Pública”.

A ello se suma la prohibición de realizar quemas y de realizar fogatas en sectores de cerro, quebradas o zonas con vegetación.

Para emergencias el Municipio dispuso el fono de Seguridad Pública +56 9 73867772.

PURANOTICIA