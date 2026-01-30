Viña afirma haber revertido anomalías detectadas por Contraloría: pago de horas extras bajó y ahorro llegó a $13 mil millones

Luego de conocerse el informe de la Contraloría Regional de Valparaíso que detectó una serie de anomalías al interior de la Municipalidad de Viña del Mar, como por ejemplo el pago de horas extraordinarias no acreditadas y pagadas en exceso entre enero y septiembre de 2024, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti salió al paso de los cuestionamientos para aclarar el presente de las arcas financieras.

Cabe recordar que una de las primeras observaciones que reveló en su informe la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado tiene que ver con el pago de horas extraordinarias no acreditadas y pagadas en exceso hace dos años atrás, motivo por el que se le ordenó que aclare o efectúe los descuentos correspondientes, gestiones que tendrán que ser acreditadas en un plazo de 60 días hábiles.

Bajo este contexto, la casa edilicia dio a conocer que hoy registran un significativo aumento de la eficiencia de la labor municipal, lo que se refleja en el ahorro de 13 mil millones de pesos para la comuna por concepto de pago de horas extraordinarias; esto, de acuerdo a lo establecido en el último informe financiero de la entidad.

"Hemos logrado controlar el gasto de horas extras, algo que era muy necesario y que se ha hecho de manera estratégica para generar un ahorro significativo para la ciudad", destacó la alcaldesa Macarena Ripamonti tras dar a conocer estas cifras.

De igual forma, aseguró que "hoy, todas las horas extras que se realizan deben estar debidamente acreditadas, lo que nos ha permitido avanzar hacia un control real del déficit y contar con una administración del presupuesto clara y precisa".

Asimismo, la máxima autoridad en la Ciudad Jardín subrayó que "con orden y disciplina hemos logrado corregir el descalabro que existía en las arcas municipales. Ese seguirá siendo el camino, porque debemos persistir".

De acuerdo a la normativa referida al pago de horas extraordinarias, consagrada en el artículo 63 de la Ley 18.883, la administración municipal ha aplicado una política acuciosa respecto a la programación y pagos de este concepto, poniendo énfasis en los trabajos impostergables y emergencias a las cuales se vea enfrentada la comuna.

En dicho contexto, y desde junio del 2021, se ha logrado un ahorro significativo que alcanza un promedio anual de 3.243.759 millones de pesos, al comparar el pago de los años 2021 al 2023, con el pago realizado en el periodo 2015 al 2019, lo que implica que en cuatro años de administración se han ahorrado casi $13.000 millones.

Vale hacer presente que este resultado se enmarca dentro del plan de gestión y ordenamiento que la actual administración ha aplicado desde el 2021, desde que se transparentaron las omisiones e inobservancias contables, financieras y administrativas durante el período de la ex alcaldesa Virginia Reginato al mando de la entidad municipal.

Lo anterior implicó recibir la Municipalidad en junio del 2021 con una deuda que superaba los $20 mil millones y más de $16 mil millones de déficit de la Corporación Municipal que estaba a cargo de la Educación y Salud de la comuna.

Por este motivo, el objetivo del plan financiero de la gestión Ripamonti fue rebajar el déficit heredado y sanear las finanzas de la comuna, con el objetivo de avanzar en proyectos que beneficien a toda la ciudad y sus habitantes.

PURANOTICIA