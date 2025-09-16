Villa Alemana vivirá inédita celebración de Fiestas Patrias con Los Viking’s 5 y Sonora Malecón en Ramada Oficial municipal

Con el objetivo de celebrar las Fiestas Patrias 2025 de la manera más alegre, sana y segura posible, la Municipalidad de Villa Alemana invitó a la comunidad a disfrutar de estas fechas en la comuna de la eterna juventud en la “Ramada Oficial de Villa Alemana”, celebración que se llevará a cabo en la cancha de Quebrada Escobares Capilla Nuestra Señora del Carmen los días 18 y 19 de septiembre con entrada completamente liberada.

Este evento comenzará a las 12 del jueves 18 de septiembre y contemplará espacios para emprendedores locales, cocinerías, juegos criollos, juegos inflables y mucho más. Al centro de la cancha se ubicará una gran carpa para que los visitantes puedan sentarse a disfrutar de la comida típica chilena en el patio de comidas, y luego bailar al son de cuecas y cumbias en la pista de baile gigante que se ubicará al centro.

Los platos fuertes de las jornadas sin duda serán las presentaciones musicales de Los Viking´s 5 la primera noche; y La Sonora Malecón, la segunda noche, shows que prometen hacer bailar a todos los asistentes. Además, el evento contará con la música imperdible de La Wilsoun y Los Precisos de la Cueca.

Con esta parrilla de artistas, la Municipalidad de Villa Alemana busca incentivar la celebración de estas Fiestas Patrias realizando por primera vez un evento municipal de esta envergadura en Quebrada Escobares. Será una actividad en un ambiente familiar y seguro, pues la Municipalidad contará con dotaciones de guardias privados, además de seguridad pública municipal y Carabineros.

“Villa Alemana y Quebrada Escobares tiene Ramada oficial, una actividad municipal, gratuita y segura, especialmente ideal para celebrar nuestras Fiestas Patrias. Se trata de una fiesta inédita en la comuna, organizada para todos los vecinos con una potente parrilla de artistas para que las familias enteras disfruten este 18 y 19 de septiembre”, anunció el alcalde Nelson Estay.

La autoridad comunal detalló que en este megaevento “estarán los Viking’s 5, La Sonora Malecón, artistas locales y grupos folclóricos, shows que los villalemaninos y todos quienes nos visiten podrán disfrutar al asistir a nuestra Ramada Oficial Municipal. Habrá un gran escenario, una pista de baile y un patio de comidas para sentarse a disfrutar de los platos típicos chilenos que los emprendedores locales venderán en los stands ubicados alrededor. También habrá stands de artesanía y otros emprendimientos, juegos criollos para que los más grandes pasen un buen rato, y juegos inflables para los más pequeños, porque recordemos que este es un evento absolutamente familiar, que parte a las 12 del día y termina, a más tardar, a las 12 de la noche en ambos días”.

Asimismo, el jefe comunal advirtió que “esperamos una alta afluencia de público, por lo que hemos pedido comprensión a los vecinos respecto a la congestión vehicular y al impacto que se pudiera generar en el entorno. La instalación de escenarios y estructuras comenzaron el día viernes 12 de septiembre y hemos hecho todos los esfuerzos para dar orden a la realización del evento”.

INSPECCIONES

En este contexto, el alcalde Estay realizó durante la mañana de este martes una inspección en el lugar donde se levantará la ramada oficial, acompañado por equipos municipales y vecinos del sector. Tras recorrer el espacio y supervisar los preparativos, señaló: “Estamos revisando en terreno todos los avances de la instalación de esta gran ramada en Quebrada Escobares, porque queremos que las familias tengan un evento seguro, ordenado y lleno de alegría. Es la primera vez que realizamos una celebración de esta envergadura en el sector, y por eso estamos trabajando con emprendedores, agrupaciones folclóricas y artistas locales para que los días 18 y 19 de septiembre Villa Alemana viva unas Fiestas Patrias inolvidables”.

Junto a esto, informó que durante todo el día habrá buses de acercamiento totalmente gratuitos que partirán desde el frontis de la Municipalidad hacia la Ramada Oficial a contar de las 12:00 horas ambos días (18 y 19 de septiembre) saliendo aproximadamente cada una hora hasta las 20:00 horas.

La programación de Fiestas Patrias en Villa Alemana contempla actividades para todos los gustos y edades. Además de la Ramada Oficial con entrada gratuita en Quebrada Escobares (Bellavista 2620) los días 18 y 19 de septiembre, habrá otros eventos dieciocheros en la comuna: la Fonda Familiar de Peñablanca en La Rinconada 2200, programada para el 18, 19 y 20 de septiembre; y la tradicional Gran Fonda de Peñablanca en Los Aromos 71 las jornadas del 17, 18, 20 y 21 de septiembre.

