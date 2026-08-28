Villa Alemana unifica sus servicios: Botica Municipal se trasladará al edificio consistorial para beneficiar a los vecinos

El Concejo Municipal aprobó el traslado de la Botica Municipal de Villa Alemana, que actualmente funciona en Avenida Valparaíso 384, hacia el primer piso del edificio consistorial, ubicado en Buenos Aires 850. La iniciativa busca poner fin al pago de arriendo del inmueble actual, reduciendo los gastos operacionales de la Corporación Municipal y, al mismo tiempo, concentrando distintos servicios en pleno centro de la comuna.

Con este cambio, las nuevas dependencias dispondrán de un espacio mejor acondicionado tanto para el almacenamiento de insumos como para la atención de público, facilitando que los usuarios puedan realizar distintos trámites municipales y acceder a sus medicamentos en una misma visita, sin necesidad de trasladarse entre diferentes puntos de la ciudad.

El alcalde Nelson Estay destacó el impacto que tendrá la iniciativa en la conectividad y accesibilidad de los servicios municipales:

"Es una tremenda noticia para la ciudadanía. Una de las formas de acercar los servicios a nuestros vecinos es a través de esta botica. Vamos a concentrar nuestros servicios en un solo lugar, de manera que las personas no tengan que desplazarse de un lado para otro. En el edificio consistorial podrán realizar sus trámites y también acceder a la Botica Municipal".

Por su parte, el doctor Eduardo Fernández, subdirector técnico del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, señaló que el regreso de la Botica Municipal al edificio consistorial era una de las iniciativas esperadas por la actual gestión, debido tanto a su ubicación estratégica como al impacto que tendrá en la reducción de costos:

"Es un logro que estábamos esperando desde que asumimos. La botica originalmente funcionó en el edificio consistorial y esta ubicación central es fundamental para facilitar el acceso de nuestros usuarios. Volver al municipio permitirá que las personas tengan un acceso mucho más expedito y, al mismo tiempo, representa una disminución de costos para la Corporación, ya que actualmente debemos pagar un arriendo. Reducir los costos operacionales es fundamental para cualquier institución".

En cuanto a los plazos para concretar el proyecto, el profesional médico explicó que la iniciativa lleva casi un año de desarrollo técnico y detalló que el proceso de licitación se encuentra entre las próximas etapas:

"Estimamos que los plazos de licitación estarán dentro de los próximos 60 a 90 días, por lo que esperamos poder concretar el traslado una vez finalizado ese proceso".

La decisión también fue valorada positivamente por las organizaciones comunitarias, especialmente por el impacto que tendrá en la movilidad de las personas mayores, uno de los grupos que actualmente debe realizar mayores desplazamientos para acceder a los servicios. Filomena Román, presidenta de la Junta de Vecinos El Águila, destacó los beneficios que tendrá la medida en la vida cotidiana de los vecinos:

"Es importantísimo. Se escuchaban muchos comentarios de que la botica quedaba muy lejos. Hay personas mayores que muchas veces vienen al municipio a hacer sus gestiones y después tienen que trasladarse hasta la botica. Ahora que va a estar todo en un solo lugar, será impecable".

Finalmente, la dirigenta vecinal enfatizó la importancia de acercar los servicios municipales y de salud a los sectores que presentan mayores dificultades de desplazamiento, destacando especialmente el beneficio para los adultos mayores:

"El adulto mayor es quien más necesita tener estos servicios cerca. Tener todo cerquita es importantísimo. Creo que es extraordinario lo que están haciendo con la botica; se esperaba que se diera este paso".

PURANOTICIA