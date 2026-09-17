Papudo refuerza seguridad ante llegada de cerca de 60 mil visitantes por Fiestas Patrias

Papudo enfrenta durante las celebraciones de Fiestas Patrias uno de sus principales desafíos del año en materia de seguridad, debido a que proyecta recibir un flujo estimado de cerca de 60 mil visitantes, cifra que equivale a casi ocho veces el número de personas que reside habitualmente en la comuna costera de la región de Valparaíso.

La proyección llevó al municipio a coordinar anticipadamente con Carabineros un dispositivo especial de prevención y fiscalización, que considera refuerzo de personal en los sectores de mayor concentración de público y patrullajes preventivos en distintos puntos de Papudo y del sector Pullally.

El despliegue estará focalizado especialmente en aquellos lugares donde se desarrollarán actividades de alta convocatoria, entre ellas la fonda oficial, las ferias de expositores y las tradicionales carreras a la chilena, además del borde costero, que durante estos días concentra una parte importante de la población flotante.

El desafío –explican desde el municipio– no está sólo en resguardar los eventos programados, sino también en mantener presencia preventiva en el resto del territorio mientras la población comunal aumenta durante las celebraciones.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que “Papudo es una comuna pequeña que en pocos días puede llegar a recibir un flujo de visitantes varias veces superior a su población habitual. Ese es el verdadero desafío que tenemos durante Fiestas Patrias y por eso hemos trabajado anticipadamente con Carabineros y nuestros equipos de seguridad, reforzando los lugares de mayor convocatoria, pero sin descuidar nuestros barrios, Pullally ni el borde costero. Queremos recibir bien a quienes nos visitan, pero principalmente queremos que estos días se puedan vivir con tranquilidad”.

El director de Seguridad Pública municipal, Jorge Arcos, explicó que “se han coordinado con Carabineros operativos conjuntos de prevención y fiscalización y tendremos personal adicional en los sectores donde se desarrollarán los principales eventos, pero además mantendremos patrullajes preventivos en el borde costero y distintos puntos de la comuna porque el aumento de visitantes también significa una mayor exigencia para nuestros servicios de seguridad”.

De esta manera, la estrategia busca que el refuerzo no quede concentrado exclusivamente en los eventos masivos, sino que permita mantener capacidad preventiva en distintos sectores de una comuna que durante estas fechas cambia considerablemente su dinámica habitual.

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