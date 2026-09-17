Exitoso traslado de tres pingüinos rescatados desde playas de Concón y El Quisco

Tres pingüinos rescatados en el borde costero de la región de Valparaíso fueron trasladados exitosamente hasta el centro de rehabilitación de la ONG Conservación Humboldt, en la región de Coquimbo.

La posta fue efectuada por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) luego que tres pingüinos de Magallanes vararan en las playas La Boca y Amarilla de Concón, y en la playa de El Quisco.

Una vez que fueron rescatados por los equipos de Sernapesca de Valparaíso, recibieron los primeros auxilios y la evaluación médica por parte de la Fundación Ñamku, en su centro de rehabilitación de Concón.

Al constatar que los ejemplares se encontraban en condiciones para ser trasladados, fue coordinada la posta con los equipos de la Dirección Regional de Coquimbo, efectuándose el traspaso de los pingüinos en un punto de la ruta 5 Norte hasta llegar al centro de rehabilitación de la ONG Conservación Humboldt que opera en dependencias del campus Guayacán de la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo.

Gonzalo Rojas, director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, comentó que "en el procedimiento de traslado de los ejemplares al centro de la ONG Conservación Humboldt, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, se realizó la coordinación entre los equipos de las direcciones regionales de Valparaíso y Coquimbo, con el objeto de que los pingüinos puedan continuar con su rehabilitación antes de volver a su hábitat natural”.

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