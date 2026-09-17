Centro de madres de Playa Ancha gana tradicional Concurso de Empanadas en Valparaíso

Felices se mostraron las integrantes del centro de madres «Luceros del Sur», de Playa Ancha, luego de obtener el primer lugar en el tradicional Concurso de Empanadas de Valparaíso, iniciativa que, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, reconoce el talento culinario y el trabajo de las mujeres organizadas de la comuna.

El segundo lugar fue para «Vecinas de Renacer», de Laguna Verde, mientras que el tercer puesto recayó en la «Agrupación de Mujeres Trabajadoras Independientes».

La ceremonia de premiación se realizó en la explanada Severín y contó con dos presentaciones artístico-culturales. Además, por primera vez, se incorporó una feria de emprendimientos y oficios de mujeres impulsada por la Dirección de Género: Mujeres y Diversidades.

Tras recibir el reconocimiento, la presidenta del centro de madres «Luceros del Sur», Susana Ahumada, comentó que "estamos felices, después de tantos años que hemos participado y primera vez que ganamos el primer lugar, así que felices. Es bonito, pues es una oportunidad para desarrollarse y mostrar lo que sabemos”.

En tanto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, sostuvo que "estamos muy contentas que luego de más de 40 años este concurso, que premia a las empanadas que realizan las mujeres porteñas, siga existiendo en la ciudad de Valparaíso. Hemos tenido una importante participación de centros de madres, juntas de vecinos, que han hecho su empanada, han concursado y ya tenemos también a las tres ganadoras, y una de ellas está en Laguna Verde. Los queremos invitar a que puedan participar de las Fiestas Patrias en Valparaíso y, sobre todo, a mantener nuestras raíces porteñas, a través de este tipo de concursos”.

En esta nueva versión del concurso participaron 10 centros de madres y organizaciones de mujeres de Valparaíso, cada una representada por tres integrantes, quienes tuvieron la tarea de elaborar 40 empanadas vineras para ser evaluadas por el jurado.

La iniciativa busca relevar el rol de las organizaciones comunitarias, reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres organizadas, fomentar la autonomía económica y el emprendimiento femenino, además de contribuir al rescate de las tradiciones y el patrimonio cultural porteño.

El jurado estuvo integrado por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; la concejala Jazmín Murillo; la directora de Género: Mujeres y Diversidades, Francisca Bozzo; la Hija Ilustre de la comuna, Olga Jeria; la presidenta de la Junta de Vecinos Rosso, Carla Oliva; y la chef del CFT PUCV, Carolina Saldías.

Como parte de los reconocimientos, el primer lugar recibió un viaje por el día a Olmué para 15 personas, a un centro recreativo que contempla uso de piscinas, actividades deportivas, desayuno, almuerzo, once y traslado en bus.

El segundo lugar obtuvo un viaje por el día a Olmué para 10 personas, con los mismos servicios, mientras que el tercer lugar recibió una once para 15 personas en un establecimiento gastronómico de Valparaíso.

El Concurso de Empanadas de Valparaíso nació en la antigua Oficina de la Mujer, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Posteriormente, pasó al Departamento de Género y Mujeres y, con la creación de la actual Dirección de Género: Mujeres y Diversidades, continuó desarrollándose bajo esta unidad municipal.

Con el paso de los años, la iniciativa se transformó en una tradición para los centros de madres y organizaciones de mujeres de la comuna, constituyéndose en un espacio de encuentro y participación en torno a las celebraciones de Fiestas Patrias. Sin embargo, tuvo una pausa a causa de la pandemia por Covid, desde septiembre de 2019 hasta el año 2024, que fue retomado hasta la fecha.

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