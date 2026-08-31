Villa Alemana tendrá nueva jornada de Atención Nocturna Municipal este 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre, la Municipalidad de Villa Alemana realizará una nueva jornada de Atención Nocturna Municipal, instancia que permitirá a los vecinos de la comuna realizar trámites, pagos y consultas en un horario extendido, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en el edificio consistorial ubicado en calle Buenos Aires 850.

La iniciativa se desarrolla durante el primer martes de cada mes y busca entregar una alternativa de atención especialmente a quienes, por razones laborales, familiares u otras responsabilidades, no pueden concurrir al municipio enel horario habitual. La experiencia implementada en el último trimestre de 2025 y retomada desde marzo de este año ha permitido ampliar las posibilidades de acceso de la comunidad a distintos servicios municipales.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que "esta iniciativa responde a una necesidad concreta de nuestros vecinos, porque muchas personas trabajan durante el día y no tienen la posibilidad de acercarse al municipio en el horario habitual. La Atención Nocturna permite que puedan realizar sus trámites con mayor tranquilidad y sin tener que dejar de lado sus responsabilidades”.

Durante las distintas ediciones de la Atención Nocturna Municipal se han habilitado servicios correspondientes a áreas como Dirección de Tránsito, Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de Rentas y otras unidades municipales, permitiendo realizar gestiones como renovación de licencia de conducir, actualización de Registro Social de Hogares, atención social, patentes comerciales, pagos de derechos de aseo, atención veterinaria para mascotas y otros trámites.

La iniciativa ha registrado una importante participación de la comunidad. En cada jornada realizada hasta la fecha más de 500 vecinos han acudido al edificio consistorial para aprovechar el horario extendido.

Desde el municipio hicieron un llamado a los vecinos a aprovechar esta nueva jornada y acercarse al edificio consistorial este martes 1 de septiembre, entre las 18:00 y las 21:00 horas, para realizar sus trámites y consultas.

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