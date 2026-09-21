En prisión preventiva queda presunto autor de atropello fatal y fuga en San Felipe

En prisión preventiva quedó un hombre de 25 años, identificado con las iniciales A.J.C.O., tras ser formalizado por su responsabilidad en el atropello fatal ocurrido la noche del 18 de septiembre en San Felipe, donde una mujer de 55 años falleció en el lugar.

El imputado fue detenido aproximadamente a las 1:25 horas del domingo 20 de septiembre en dependencias de la 2ª Comisaría de Carabineros de San Felipe, en virtud de una orden de detención verbal emanada del Tribunal de Garantía local.

El hecho ocurrió la noche del 18 de septiembre, en la intersección de Av. Encón con calle Sargento Aldea. Tras el atropello, el conductor incumplió la obligación de detenerse, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad del accidente.

El fiscal de San Felipe, Ignacio Fernández, explicó que desde ocurrido el hecho personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros desarrolló distintas diligencias destinadas a ubicar el vehículo involucrado e identificar a su conductor.

"Estas diligencias permitieron, durante la jornada del día 19 de septiembre, identificar el domicilio en el cual se encontraba resguardado el vehículo, la identidad del dueño del vehículo y, además, de realizar distintas diligencias intrusivas, tales como la entrada y registro en el domicilio del imputado y la incautación del mismo móvil", señaló el fiscal.

Fernández agregó que el imputado colaboró con la investigación y prestó declaración, reconociendo el hecho y asumiendo su participación como autor del delito investigado.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Felipe, instancia en la que se realizó el control de detención y la formalización.

El Ministerio Público formalizó al imputado por el delito contemplado en el artículo 195, inciso tercero, de la Ley 18.290, correspondiente a la Ley de Tránsito, y solicitó la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.

El tribunal aconcagüino acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva, aunque únicamente sobre la base de la causal de peligro de fuga. Además, fijó una caución de un millón de pesos ($1.000.000).

De esta manera, el imputado permanecerá sujeto a la medida cautelar privativa de libertad mientras continúa la investigación por el accidente ocurrido en avenida Encón con calle Sargento Aldea, que terminó con la muerte de la peatona.

PURANOTICIA