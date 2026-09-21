Diputado Celis oficia a la Municipalidad de Viña del Mar y Seremi para exigir medidas por perros abandonados en Nueva Aurora

El diputado Andrés Celis ofició a la Municipalidad de Viña del Mar y a la Seremi de la región de Valparaíso por la situación de cerca de 12 perros que permanecen abandonados al interior de una vivienda en el sector Nueva Aurora de la Ciudad Jardín, para que se adopten medidas que permitan atenderlos y concretar su retiro de manera segura.

La situación se habría vuelto cada vez más compleja con el paso de los días. Los perros estarían sin recibir alimento ni agua, vecinos han denunciado peleas entre ellos y las condiciones de aseo de la vivienda también afectan a quienes viven en los alrededores. A esto se suma el temor de que los animales puedan salir del inmueble y atacar a alguna persona.

“Es inaceptable que estos perros hayan quedado encerrados y abandonados a su suerte hasta llegar a estas condiciones. Los animales sienten hambre, miedo y dolor, y quien los abandona de esta manera tiene que responder. No podemos permitir que casos como este avancen durante días hasta transformarse en un problema aún mayor”, señaló el legislador.

Entre las medidas planteadas está el ingreso a la vivienda para entregar alimento y agua a los perros y realizar una evaluación veterinaria que permita conocer su estado de salud. La idea es que esa atención vaya acompañada de la coordinación necesaria para concretar el rescate y definir previamente un lugar adecuado para recibirlos. El estado en que se encontrarían los animales obliga además a tomar resguardos al momento de retirarlos. Las conductas agresivas denunciadas entre los propios perros hacen necesario que el procedimiento considere tanto su condición después de varios días de abandono como la seguridad de quienes participen del rescate y de los vecinos de Nueva Aurora.

“Lo que no puede ocurrir es que después de dos semanas simplemente se retire a los perros y aquí no haya pasado nada. Hay que esclarecer si hubo denuncias previas, qué se hizo frente a ellas y por qué se llegó a estas condiciones. Si hubo abandono o alguien dejó de actuar cuando correspondía, eso también tiene que investigarse y establecerse las responsabilidades”, agregó el diputado.

Junto con ello, Celis pidió conocer cómo está respondiendo la Municipalidad de Viña del Mar frente a este tipo de casos y qué mecanismos existen para mantener informados a los vecinos cuando una situación de abandono animal comienza a afectar las condiciones sanitarias y la seguridad de un sector.

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