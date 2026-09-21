Seremi de Desarrollo Social da luz verde al recambio de luminarias en Valparaíso: proyecto obtuvo RS por $5.199 millones

En un paso decisivo para el desarrollo urbano y la seguridad comunitaria, la Seremi de Desarrollo Social y Familia otorgó la Recomendación Satisfactoria (RS) al proyecto de modernización del alumbrado público en Valparaíso.

Gracias a una reformulación técnica, la iniciativa amplió sustancialmente su alcance para beneficiar a 22 nuevos sectores, alcanzando 40 localizaciones, entre las cuales están los cerros Alegre, Concepción, Placeres, Playa Ancha, y el sector portuario, entre otros.

El proyecto contempla una inversión global de $5.199 millones, financiada a través del Gobierno Regional de Valparaíso, la cual permitirá la renovación y sustitución de 5.189 luminarias con tecnología de alta eficiencia energética e iluminación peatonal adaptada a la geografía de la ciudad.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó que "esta es una excelente noticia para todos los porteños. Al ampliar la cobertura a más cerros y barrios, no solo llevamos mayor tranquilidad a las familias que transitan de noche, sino que también recuperamos el espacio público, potenciamos el atractivo turístico y dinamizamos la economía local de Valparaíso. Calles mejor iluminadas permiten que vecinos y visitantes disfruten de la ciudad con mayor confianza. Seguimos trabajando coordinadamente para impulsar obras con un impacto real en el bienestar de nuestra región".

Esta ampliación fue posible tras un proceso de reevaluación técnica. Si bien, la iniciativa contaba con una recomendación favorable en años anteriores que no llegó a ejecutarse, el proyecto fue reformulado bajo nuevas especificaciones revisadas junto a la Subsecretaría de Energía. Esta actualización técnica permitió incorporar 22 nuevos sectores y sumar iluminación peatonal en barrios y cerros estratégicos, lo que no solo fortalece la eficiencia energética, sino que también devuelve la seguridad y el atractivo nocturno a las calles de Valparaíso.

Tras la obtención de la RS, la iniciativa iniciará su fase de tramitación presupuestaria y licitación pública, proyectándose el inicio gradual de las obras durante los próximos meses.

PURANOTICIA