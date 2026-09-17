Villa Alemana tendrá Fiesta de la Chilenidad gratuita a contar de este 18 de septiembre

Villa Alemana ya prepara su celebración de Fiestas Patrias con la Fiesta de la Chilenidad, actividad que se realizará este viernes 18 de septiembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz, con entrada liberada.

La jornada contempla presentaciones folclóricas, comida típica, food trucks, juegos y un espacio infantil, además de una programación musical durante toda la tarde.

Además, la cartelera preparada considera a los conjuntos Raíces y Fantasía Cuequera, además de Nahuel Peñi y Felipe Caballero, exvocalista del Grupo Hechizo.

El alcalde Nelson Estay indicó que "este viernes tendremos una fiesta costumbrista en el Parque Carlos Longhi Ruiz para toda la gente de Villa Alemana, con shows permanentes durante toda la tarde, emprendedores, juegos típicos y foodtrucks".

Asimismo, el jefe comunal señaló que "vamos a entregar esta opción para la gente en pleno centro de Villa Alemana. Los estaremos esperando para que vengan con sus familias a disfrutar del espectáculo y rescatar nuestras raíces".

Vale hacer presente que la actividad contará además con un despliegue de Seguridad Pública y apoyo de Carabineros para cubrir los accesos y salidas del recinto.

En paralelo, el Municipio de Villa Alemana realizó una visita inspectiva al Estadio Peñablanca, donde funcionará «El Fondazo» entre este jueves y domingo, para revisar las condiciones de seguridad y los últimos detalles antes de su autorización definitiva.

Entre los aspectos abordados estuvieron las vías de evacuación y el acceso para vehículos de emergencia, materias que, según la casa edilicia, fueron subsanadas.

PURANOTICIA