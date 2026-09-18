Ocupaban fachada de venta de empanadas para vender drogas: Dos detenidos en Quilpué

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Quilpué de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a un hombre y a una mujer, ambos chilenos y mayores de edad, quienes, utilizaban como fachada la venta de empanadas para comercializar droga en un inmueble de la población Pompeya.

El trabajo de análisis criminal desarrollado por la PDI permitió establecer este punto de venta de drogas debido a las actividades ilícitas que allí se desarrollaban.

La investigación desarrollada permitió gestionar una orden de entrada y registro, materializada por los oficiales policiales en donde se incautaron 100 envoltorios de cocaína base, además de dinero en efectivo.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos serán puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

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