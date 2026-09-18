Homicidio en Limache: Matan de una apuñalada a joven de 23 años en plena plaza

Una apuñalada mató a un joven de tan solo 23 años de edad, de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales, durante la madrugada de este viernes en la comuna de Limache.

Según las primeras informaciones entregadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile la víctima se habría encontrado en el interior de una plaza de la Villa Isla Lenox cuando es abordado por una turba entre 7 a 10 personas quienes habrían intentado robarle propinándole una estocada que terminó con su vida.

Rodrigo Gallardo, Subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios contó que el equipo de detectives se encuentra realizando un empadronamiento del sector, entrevistando a presuntos testigos además de una revisión de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los atacantes.

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