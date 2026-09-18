Sismo fue de 4,8 grados en la zona central y en Quillota su percepción Mercalli fue de V grados

Un fuerte y largo sismo se hizo sentir en la zona central del país minutos antes de las 14 horas de este viernes en la zona central del país.

Exactamente el registró fue a las 13:52 y el epicentro estuvo ubicado a 4 kilómetros al NO de Farellones a una profundidad de 98 kilómetros.

Las intensidades Mercalli reportadas por Senapred sitúan a Quillota la ciudad en donde se registró la más alta intensidad llegando a los V grados.

En San Antonio, Casablanca, Limache, Quilpué, Viña del Mar y San Felipe las intensidades en escala Mercalli llegó a los IV grados.

Lo mismo sucedió en la Región Metropolitana. Inclusive en Santiago tan solo llegó a los III grados Mercalli. El movimiento telúrico también se sintió en la Región de O’Higgins en ciudades como Navidad, Rancagua y Machali también con una intensidad de III grados.

PURANOTICIA