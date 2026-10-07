Villa Alemana superó los 54 milímetros de precipitaciones y mantuvo a sus equipos desplegados ante eventuales emergencias

La Municipalidad de Villa Alemana mantuvo sus equipos desplegados para atender posibles emergencias provocadas por el sistema frontal, que hasta antes de la medianoche de este miércoles había dejado 54,1 milímetros de agua caída.

Hasta aquel momento se habían recibido ocho llamados de emergencia a través del 1211, número municipal que se mantiene operativo las 24 horas para atender los requerimientos de la comunidad. Pese a las precipitaciones, las calles se mantuvieron transitables y todos los pasos bajo nivel continuaron habilitados, aunque se registraron acumulaciones de agua en algunos sectores.

El alcalde Nelson Estay señaló que "estamos con nuestros equipos desplegados y trabajando durante toda la noche, monitoreando distintos puntos de la comuna y preparados para responder ante cualquier emergencia. Le pedimos a nuestros vecinos que, si no es necesario salir, eviten hacerlo y que ante cualquier situación se comuniquen con nuestro 1211, que está disponible las 24 horas”.

Como parte de las medidas preventivas, el Municipio de Villa Alemana cuenta con 4.300 sacos de arena y 1.500 cortes de polietileno disponibles para los vecinos que los requieran. Estos elementos pueden ser solicitados durante las 24 horas en la Dirección de Operaciones y en la Oficina de Parques y Jardines.

Desde la casa edilicia reiteraron el llamado a mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas, mientras los equipos municipales continuaban desplegados y monitoreando la comuna.

PURANOTICIA